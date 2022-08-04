русского языка в школах Львова больше не будет: в горсовете рассказали, как принимали решение

С нового учебного года в школах Львова больше не будут учить русский язык и использовать его в учебном процессе.

русского в школах Львова не будет

От русского языка и литературы постепенно отказываются в разных учебных заведениях Украины и львовские школы не стали исключением. Об этом 24 каналу рассказал начальник управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк.

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По его словам, по состоянию на начало прошлого учебного года в городе оставалось 3 учебных заведения, где было по несколько классов, в которых либо изучали русский язык, либо проводили обучение на русском языке. Речь идет только о начальной школе, в средних и старших классах обучения по-русски не было.

Закалюк объяснил, что процент русского языка во львовских школах постепенно уменьшался с годами. В прошлом году было принято решение о завершении этого процесса.

Соответственно уже с этого учебного года, учитывая мнение родителей, позицию педагогов и ситуацию, совершенно недопустимо не только проведение любого обучения на русском языке, но и с русских книг или чтения русской литературы,

– рассказал начальник управления образования.

Почему на русском учились раньше

Ранее обучение на русском языке в начальной школе могли проводить по выбору родителей школьников. Такая возможность была предусмотрена законодательством, потому родители ею пользовались.

Как писал Андрей Закалюк в фейсбуке, в течение первого семестра предыдущего учебного года педагоги обсуждали с родителями переход на государственный язык обучения во всех классах, и не встретили никакого сопротивления.

Следовательно, в учебных заведениях провели опрос, который показал, что родители полностью "за" то, чтобы обучение в их школах проводилось исключительно на украинском языке.

Более того, до сих пор не было обращений и просьб относительно того, чтобы дети, которые из-за войны переехали во Львов из других регионов Украины, где преимущественно общаются на русском, учились на этом языке. Это довольно показательно, ведь заявления на зачисление в школы Львова поступило от 600 детей, 116 из которых в сентябре пойдут в первые классы.

Как насчет русской литературы в программе

Также начальник Львовского управления образования прокомментировал тему произведений русской литературы в школьных программах. Он отметил, что этот вопрос сейчас остро стоит на национальном уровне, и, вероятно, будет решен.

Что касается ситуации с этим во Львове, то, по словам Закалюка, Достоевского, Толстого и других, во львовских школах не будет. А если какие-нибудь произведения пропустят на национальном уровне в то же время, когда местное управление образования будет понимать, что их нужно убрать, это обязательно сделают.

Никаких проявлений врага здесь не будет абсолютно,

– подытожил Закалюк.

Андрей Закалюк рассказал об отказе от русского языка в школах Львова: смотрите видео

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