Об этом сообщила так называемая Министер образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
Важно Путин заявил, что не будет оккупировать Украину, но требует у ВСУ сдаться
Она заявила, что 24 февраля дети в приграничных районах останутся дома.
Авиарейсы из Крыма остановили
Полеты в Краснодар, Сочи и Анапу временно остановили.
Решением авиационных властей России полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 24 февраля до 25 февраля временно приостановлены,
– говорится в сообщении.
В министерстве обороны России признали, что начали обстрелы по Украине.