Про це повідомила так звана міністерка освіти, науки та молоді Криму Валентина Лаврик.

Важливо Путін заявив, що не буде окуповувати Україну, але вимагає у ЗСУ здатися

Вона заявила, що 24 лютого діти у прикордонних районах залишаться вдома.

Авіарейси з Криму зупинили

Польоти в Краснодар, Сочі та Анапу тимчасово зупинили.

Рішенням авіаційної влади Росії польоти в низку аеропортів півдня Росії, зокрема Краснодар, Сочі та Анапа, з 24 лютого до 25 лютого тимчасово припинені,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! У ніч проти 24 лютого у низці українських міст пролунали потужні постріли. Про них повідомляють жителі Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси. Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків.

У міністерстві оборони Росії визнали, що розпочали обстріли по Україні.