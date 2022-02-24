Про це повідомила так звана міністерка освіти, науки та молоді Криму Валентина Лаврик.
Важливо Путін заявив, що не буде окуповувати Україну, але вимагає у ЗСУ здатися
Вона заявила, що 24 лютого діти у прикордонних районах залишаться вдома.
Авіарейси з Криму зупинили
Польоти в Краснодар, Сочі та Анапу тимчасово зупинили.
Рішенням авіаційної влади Росії польоти в низку аеропортів півдня Росії, зокрема Краснодар, Сочі та Анапа, з 24 лютого до 25 лютого тимчасово припинені,
– мовиться у повідомленні.
У міністерстві оборони Росії визнали, що розпочали обстріли по Україні.