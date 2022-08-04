Кто из российских писателей останется в школьной программе: в Минобразования рассказали нюансы

В украинской школьной программе планируют оставить только тех российских писателей, творчество которых было тесно связано с Украиной. В их числе Николай Гоголь, Владимир Короленко, Анатолий Кузнецов, Ильф и Петров.

Соответствующее решение было одобрено в Минобразования. Об этом заявил в эфире телемарафона руководитель управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко, сообщает 24 канал.

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​Кто из российских писателей останется в школьной программе

Если говорить концептуально, принято решение, что писатели, писавшие на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились в Украине, либо долгое время жили в Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику, их творчество останется в учебных программах,

– рассказал Кононенко.

Так, в школьной программе останутся Николай Гоголь, Владимир Короленко, Анатолий Кузнецов, Ильф и Петров, а также Михаил Булгаков.

Кононенко отметил, что теперь в программу включат больше европейских, американских и азиатских писателей.

"Очень большого количества новых произведений, которые включены в программу, не будет. Если говорить совсем о новом, то Йозеф Рот, австрийский писатель, он тоже будет изучаться в курсе школьной зарубежной литературы. Очень много писателей, творивших на европейском, американском и азиатском континентах, теперь будут изучаться в курсе школьной зарубежной литературы", – подчеркнул чиновник.

Как будут учиться школьники с 1 сентября

Украинские учебные заведения 1 сентября, наконец, вернутся к очной форме обучения, но для этого в школах должны обустроить места для укрытия.

Изменения в зарубежной литературе

Существенные изменения претерпевает зарубежная литература. Из программы планируют изъять произведения ряда писателей, а также самих авторов.

Теперь в Украине не будут учить такого, как "Война и Мир". Все, что воспевало российские войска, все это исчезнет из программы зарубежной литературы.

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