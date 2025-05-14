В Киеве 14-летняя девушка выпала из окна учебного заведения: что говорят в полиции

В среду, 14 мая, в учебном учреждении Днепровского района Киева произошел инцидент. Из окна третьего этажа выпала школьница.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия.

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Что известно об инциденте

По предварительной информации, 14-летняя девушка выпала из окна третьего этажа образовательного учреждения. Ее госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией.

Напомним, 7 мая в школе Ровно произошел конфликт между учителем и ученицей, которая во время урока пользовалась телефоном и не реагировала на замечания. Позже 13-летняя девушка ударила 36-летнего педагога циркулем в плечо.

В полиции сообщили, что учитель отказался от написания заявления, родители школьницы претензий к нему не имеют. С девушкой провели профилактическую беседу, а в образовательном учреждении – проверку.