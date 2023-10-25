Уже сделал более полусотни: как школьник дома производит дроны для военных

Даже украинские школьники ведут борьбу за то, чтобы у нашего государства было больше дронов. 16-летний Радомир Тютюнник из Харькова самостоятельно производит беспилотники и убеждает, что это может сделать каждый.

Парень работает вместе со своим дядей, поэтому проект по сбору дронов решили назвать по первым буквам своих имен – Rama Drones. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, заметив, что недавно у Радомира появился 3D-принтер, и теперь он может допечатывать определенные детали.

Смотрите также "Провели последние секунды, сортируя посылки": "Новая почта" опубликовала момент удара по Харькову

Почему возникла такая идея

Сегодня к Радомиру уже сформировалась целая электронная очередь военных. К нему обращаются из разных уголков Украины, разных подразделений и бригад. В общей сложности парень изготовил уже более полусотни таких аппаратов, а для следующих 40 уже насобирал средства. Именно сбор денег иногда может быть самой сложной работой во всем процессе.

Своей главной целью Радомир называет сохранение жизни наших военных. Дроны в этом очень помогают.

Эти FPV-дроны мы складываем дома, сами паем из деталей, которые покупаем в Украине. Прежде всего – это помощь армии, нашим бойцам, потому что обычно один дрон – это одна спасенная жизнь нашего военного,

– рассказал парень.

Радомир учится в 11 классе, поэтому свои аппараты часто приходится делать ночью, жертвуя свободным временем. Парень отметил, что уже придумал, как усовершенствовать дроны, но пока все тайны не раскрывает. Из-за того, что Радомир много думает, как все можно осовременить, его аппараты в 4 – 5 раз дешевле, чем те, которые продаются. Это очень существенно, потому что за одну и ту же сумму военные могут купить 4 или даже 5 дронов.

Школьник из Харькова производит дроны: смотрите видео

Как помочь Радомиру

Когда-то парень научился собирать беспилотники с помощью ютуба. Первый дрон, подаренный ему на день рождения, он передал военным. Радомир очень мотивирован еще и потому, что в армии служит его отец. Поэтому он хорошо понимает, сколь часто безопасность родного человека зависит именно от дрона.

Важно! Если вы хотите помочь Радомиру в покупке деталей для дронов, можете воспользоваться любым мобильным банкингом, чтобы забросить желаемую сумму на сбор.

Номер карты: 5375 4112 0899 3001

Парень тратит очень много времени и сил, чтобы создать столь важные вещи. Кроме финансовой помощи, он также призывает людей физически приобщаться к его проекту. Говорит, что готов учить своих друзей, знакомых и каждого, кто изъявит такое желание.

Будем учиться и вместе собирать дроны. Нужно сделать конвейер, чтобы производство не заканчивалось, но для этого нужны меценаты и средства. Также нужно привлечь очень много людей,

– сказал Радомир.

Средства на следующие 40 дронов уже есть и парень начинает над ними работу. Но для того чтобы быстро выполнить заказ военных нужны люди. Создавать беспилотники в школе вместе с другими учениками нет возможности через ситуацию с безопасностью. Ведь Харьков и область ежедневно атакуют россияне. Поэтому не стоит давать оккупантам возможности хоть как-то оправдывать свои действия.

Также следует подчеркнуть, что FPV-дроны являются важным средством поражения вражеской техники и живой силы на поле боя, поэтому их должно быть достаточно. А молодые украинцы, которые активно приобщаются к поддержке ВСУ, показывают, что в борьбе с врагом должно участвовать все общество.

Россияне продолжают терроризировать Харьковщину