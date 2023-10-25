Уже сделал более полусотни: как школьник дома производит дроны для военных
Даже украинские школьники ведут борьбу за то, чтобы у нашего государства было больше дронов. 16-летний Радомир Тютюнник из Харькова самостоятельно производит беспилотники и убеждает, что это может сделать каждый.
Парень работает вместе со своим дядей, поэтому проект по сбору дронов решили назвать по первым буквам своих имен – Rama Drones. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, заметив, что недавно у Радомира появился 3D-принтер, и теперь он может допечатывать определенные детали.
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Почему возникла такая идея
Сегодня к Радомиру уже сформировалась целая электронная очередь военных. К нему обращаются из разных уголков Украины, разных подразделений и бригад. В общей сложности парень изготовил уже более полусотни таких аппаратов, а для следующих 40 уже насобирал средства. Именно сбор денег иногда может быть самой сложной работой во всем процессе.
Своей главной целью Радомир называет сохранение жизни наших военных. Дроны в этом очень помогают.
Эти FPV-дроны мы складываем дома, сами паем из деталей, которые покупаем в Украине. Прежде всего – это помощь армии, нашим бойцам, потому что обычно один дрон – это одна спасенная жизнь нашего военного,
– рассказал парень.
Радомир учится в 11 классе, поэтому свои аппараты часто приходится делать ночью, жертвуя свободным временем. Парень отметил, что уже придумал, как усовершенствовать дроны, но пока все тайны не раскрывает. Из-за того, что Радомир много думает, как все можно осовременить, его аппараты в 4 – 5 раз дешевле, чем те, которые продаются. Это очень существенно, потому что за одну и ту же сумму военные могут купить 4 или даже 5 дронов.
Школьник из Харькова производит дроны: смотрите видео
Как помочь Радомиру
Когда-то парень научился собирать беспилотники с помощью ютуба. Первый дрон, подаренный ему на день рождения, он передал военным. Радомир очень мотивирован еще и потому, что в армии служит его отец. Поэтому он хорошо понимает, сколь часто безопасность родного человека зависит именно от дрона.
Важно! Если вы хотите помочь Радомиру в покупке деталей для дронов, можете воспользоваться любым мобильным банкингом, чтобы забросить желаемую сумму на сбор.
Номер карты: 5375 4112 0899 3001
Парень тратит очень много времени и сил, чтобы создать столь важные вещи. Кроме финансовой помощи, он также призывает людей физически приобщаться к его проекту. Говорит, что готов учить своих друзей, знакомых и каждого, кто изъявит такое желание.
Будем учиться и вместе собирать дроны. Нужно сделать конвейер, чтобы производство не заканчивалось, но для этого нужны меценаты и средства. Также нужно привлечь очень много людей,
– сказал Радомир.
Средства на следующие 40 дронов уже есть и парень начинает над ними работу. Но для того чтобы быстро выполнить заказ военных нужны люди. Создавать беспилотники в школе вместе с другими учениками нет возможности через ситуацию с безопасностью. Ведь Харьков и область ежедневно атакуют россияне. Поэтому не стоит давать оккупантам возможности хоть как-то оправдывать свои действия.
Также следует подчеркнуть, что FPV-дроны являются важным средством поражения вражеской техники и живой силы на поле боя, поэтому их должно быть достаточно. А молодые украинцы, которые активно приобщаются к поддержке ВСУ, показывают, что в борьбе с врагом должно участвовать все общество.
Россияне продолжают терроризировать Харьковщину
- Ночью 21 октября оккупанты попали по терминалу "Новой почты" под Харьковом. На момент атаки в здании находились 22 человека, шесть из них – погибли. Ракетный удар произошел через минуту после объявления воздушной тревоги, поэтому люди даже не имели шансов дойти до укрытия.
- Убийство гражданских людей и разрушение терминала "Новой почты" оккупанты назвали "уничтожением важного логистического центра ВСУ". Понимая, что в такую ложь никто не поверит, россияне начали рассказывать, что "Новая почта" перевозила военную технику, а помещение использовали как склад с боеприпасами.
- На следующий день после трагедии стали известны имена погибших. Все они мужчины. Среди них есть студент, который недавно устроился на работу. Он хотел самостоятельно платить за обучение. От удара россиян также погиб молодой отец, у которого только 2 недели назад родился ребенок.