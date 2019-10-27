Школьник пошел за грибами и оказался на дереве

В селе Николаевка Петриковского района Днепропетровской области 11-летний парень залез на верхушку дерева, чтобы собрать грибы. Однако самостоятельно спуститься вниз уже не смог, поскольку ветви под ним были гнилыми и могли обломаться. На помощь школьнику пришли спасатели.

По информации пресс-службы ГСЧС, высота дерева составляла 8 метров. И действительно, там оказалось очень много грибов.

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Чтобы помочь парню спуститься, сотрудники ГСЧС вынуждены были использовать трехколенную выдвижную лестницу. В общем к работам были привлечены пятеро представителей ведомства и одна единица техника.

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После спасения мальчик рассказал, что в лесу он был без взрослых, но с подружкой. Последняя собственно и позвала на помощь. Кроме того, когда школьник спускался, девушка советовала ему не торопиться и все же прихватить с собой грибов.



В лесу мальчик был с подружкой

К слову, недавно в Киеве горе-отец оставил своего двухлетнего ребенка в закрытом автомобиле и ушел по делам. Спасли же младенца случайные прохожие, услышавшие его плач.