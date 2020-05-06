"Контрацептивы являются убийством": что не так со школьным курсом "Основы семьи"

Скандальный курс для старшеклассников, в котором родители нашли элементы дискриминации, восстановили в программе. Правда автора заставляют переиздать учебники с изменениями.

24 канал возвращается к теме школьного образования и связанного с этим скандала.

Ранее мы писали о Скандале вокруг школьного курса "Основы семьи": почему взбунтовались родители

"Использование контрацептивов является убийством", "Жена от природы – более эффективный воспитатель, чем мужчина", "Наибольшую угрозу для общества несут семьи, в которых дети воспитываются без родного папы" – это лишь несколько тезисов из учебников "Основы семьи", авторства Адриана Буковинского, который позиционирует себя специалистом в вопросах семьи.



Адриан Буковинский / Фото с его страницы в Facebook

Книги вызвали волну недовольства у родителей. Возник серьезный скандал, хоть курс не является обязательным и никто не будет заставлять детей его проходить.

Почему забраковали курс "Основы семьи"?

В ноябре прошлого года Министерство образования приняло решение приостановить курс. Причина – обращение родителей, ученых и педагогов.

Они нашли в учебнике признаки сексизма и дискриминации. Кроме того, в книгах безальтернативно предлагается православный христианский подход к мировоззрению.

Курс описывает, какой должна быть счастливая семья. Это исключительно союз мужчины и женщины. Они женятся и венчаются. Потом у них рождаются дети, которых родители воспитывают в верующей христианской семье. Мама – типичная хранительница домашнего очага и вдохновительница. А муж – глава семьи и защитник.

По убеждению недовольных родителей курс навязывает личное мнение его автора как единственно правильное мировоззрение.

Вот некоторые противоречивые тезисы курса:

Он имеет оценочные суждения в отношении детей лишенных родительской опеки:

"Дети, которые растут без должного участия родителей, более склонны к совершению преступлений. Дети из неполных семей в основном учатся гораздо хуже, чем дети, которые растут в семьях, где есть и мать и отец. Часто они ведут себя агрессивно, вызывающе, или, наоборот, подавлены, легко поддаются негативным влияниям" (рабочая тетрадь для 11 класса, стр. 24).

Программа игнорирует чувства детей, потерявших родителей:

"Наибольшую угрозу для общества имеют семьи, в которых дети воспитываются без родного папы (55% семей)..." (рабочая тетрадь для 11 класса, стр. 140).



Иллюстрация из учебника "Основы семьи"

Автор демонстрирует оценочное отношение и к гражданскому браку, пишет, что члены такой семьи "не хотят брать на себя ответственность за своего партнера... это свидетельствует о незрелости – психологической и духовной" (рабочая тетрадь для 10 класса, с. 225).

В учебниках осуждают аборты.



Иллюстрация из учебника "Основы семьи"

Курс разделяет парней и девушек: по отдельным небольшим исключением, ребята играют и общаются в основном с отцом (рабочая тетрадь для 10 класса, с. 30; рабочая тетрадь для 11 класса, стр. 53, 66, 87), тогда как девушки – с матерью (рабочая тетрадь для 11 класса, стр. 60). Эта закономерность наблюдается даже тогда, когда изображены все члены семьи (рабочая тетрадь для 11 класса, стр. 105, 123).

Есть подразделение, где речь идет о роли жены в развитии воспитательного потенциала мужчины:

"Жена от природы более эффективный воспитатель и должна помочь мужу осознать отцовство и стать успешным отцом".

Курс преподает концепцию церковного христианского брака.



Иллюстрация из учебника "Основы семьи"

Это позиция только с точки зрения одной религии, а в Украине есть представители и других верований и атеисты. К тому же, мы живем в светской стране, где религия и образование (наука) должны быть разделены.

Позиция автора курса

Но Адриан Буковинский считает, что его работу несправедливо пытаются блокировать оппоненты.

Соответствующие статьи со ссылкой на Буковинского вышли на сайте объединения религиозных организаций "Всеукраинский Собор". К слову, координатором объединения является Александр Турчинов.



Скриншот сайта sobor.com.ua

На этом сайте обвиняют "либеральные" и "антисемейные" силы (кого именно непонятно) в дискредитации курса "Основы семьи". Отмечается, что его остановили "на основании обращения группы нескольких десятков родителей и выводов каких-то пяти общественных экспертов, заказанных либеральными силами".

Вместе с тем, отмечается, что сторонников курса гораздо больше, но это не подтверждается фактами.

А после того как Министерство образования возобновило курс, на этом же сайте вышла еще одна статья, в которой рассказывают, как те же эфемерные силы развернули сразу несколько кампаний для повторной дискредитации курса.



Скриншот сайта sobor.com.ua

Адриан Буковинский считает, что претензии родителей и педагогов необоснованны и вырваны из контекста. Он заверил, что родители не совсем правильно истолковали написанное.

Какие-то тезисы берутся из контекста. Учебник имеет примерно тысячу страниц текста. Очевидно, какое-то слово, какую-то фразу можно найти и вокруг дискутировать, но это не является причиной каких-то радикальных решений,

– пояснил автор курса.

Позиция Минобразования

В МОН решили успокоить. Официальный сайт министерства сообщил, что "Основы семьи" для учащихся 10-11 классов является курсом по выбору, не является обязательным и не имеет грифа Министерства образования и науки.

Также в сообщении МОН отмечают, что Закон “О среднем образовании” запрещает привлекать средства родителей на приобретение учебных материалов курсов, которые являются составной частью образовательной программы школы.

Это объяснение очевидно для тех родителей, которые считают, что вынуждены будут покупать учебники по предмету "Основы семьи". Никто принуждать к этому не имеет права. Но и запрещать продажу книг всем заинтересованным покупателям не могут. Стоимость материалов для курса – 250 грн.

Напоследок стоит отметить, что пока неизвестно, какие именно изменения внесены в программу учебного курса. А для тех, кто любит покопаться в деталях, можно познакомиться с предложениями, которые предложила комиссия при Министерстве образования и науки.