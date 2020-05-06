12:34
6 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Контрацептиви є вбивством": що не так із шкільним курсом "Основи сім'ї"

      -
      Підручники Основи сім'ї
      Підручники "Основи сім'ї" / 24 канал

      Скандальний курс для старшокласників, у якому батьки знайшли елементи дискримінації, поновили у програмі. Щоправда автора змушують перевидати підручники із змінами.

      24 канал повертається до теми шкільної освіти й пов’язаного з цим скандалу.

      Раніше ми писали про Скандал навколо шкільного курсу "Основи сім'ї": чому збунтувалися батьки

      "Використання контрацептивів є вбивством", "Дружина від природи – більш ефективний вихователь, ніж чоловік", "Найбільшу загрозу для суспільства мають родини, у яких діти виховуються без рідного тата" – це лише декілька тез з підручників "Основи сім’ї", авторства Адріана Буковинського, який позиціонує себе фахівцем у питаннях сім’ї.

      Адріан Буковинський / Фото з його сторінки у Facebook

      Книги викликали хвилю невдоволення у батьків. Виник серйозний скандал, хоч курс не є обов’язковим й ніхто не змушуватиме дітей його проходити.

      Чому забракували курс "Основи сім'ї"?

      У листопаді минулого року Міносвіти ухвалило рішення призупинити курс. Причина – звернення батьків, науковців та освітян.

      Вони знайшли у підручнику ознаки сексизму та дискримінації. Крім того, у книгах безальтернативно пропонується православний християнський підхід до світогляду.

      Курс описує, якою має бути щаслива родина. Це винятково союз чоловіка і жінки. Вони одружуються і вінчаються. Потім у них народжуються діти, яких батьки виховують у віруючій християнській родині. Мама – типова берегиня домашнього вогнища і натхненниця. А чоловік – голова родини і захисник.

      За переконанням невдоволених батьків курс нав’язує особисту думку його автора як єдиний правильний світогляд.

      Ось деякі суперечливі тези курсу:

      Він має оціночні судження щодо дітей позбавлених батьківського піклування:

      "Діти, які ростуть без належної участі батьків, більше схильні до скоєння злочинів. Діти з неповних сімей здебільшого вчаться набагато гірше, ніж діти, які ростуть у родинах, де є і мати і батько. Часто вони поводяться агресивно, зухвало, або, навпаки – пригнічені, легко піддаються негативним впливам" (робочий зошит для 11 класу, с. 24).

      Програма ігнорує почуття дітей, які втратили батьків:

      "Найбільшу загрозу для суспільства мають родини, у яких діти виховуються без рідного тата (55% сімей)…" (робочий зошит для 11 класу, с. 140).

      Ілюстрація з підручника "Основи сім'ї"

      Автор демонструє оціночне ставлення і до цивільного шлюбу, пише, що члени такої родини "не хочуть брати на себе відповідальність за свого партнера… це свідчить про незрілість – психологічну та духовну" (робочий зошит для 10 класу, с. 225).

      У підручниках засуджують аборти.

      Ілюстрація з підручника "Основи сім'ї"

      Курс розділяє хлопців і дівчат: за окремим невеликим винятком, хлопці грають та спілкуються здебільшого з батьком (робочий зошит для 10 класу, с. 30; робочий зошит для 11 класу, с. 53, 66, 87), тоді, як дівчата – з матір’ю (робочий зошит для 11 класу, с. 60). Ця закономірність спостерігається навіть тоді, коли зображені усі члени родини (робочий зошит для 11 класу, с. 105, 123).

      Є підрозділ, де йдеться про роль дружини у розвитку виховного потенціалу чоловіка:

      "Дружина від природи більш ефективний вихователь і має допомогти чоловікові усвідомити батьківство і стати успішним батьком".

      Курс викладає концепцію церковного християнського шлюбу.

      Ілюстрація з підручника "Основи сім'ї"

      Це позиція лише з точки зору однієї релігії, а в Україні є представники й інших вірувань та атеїсти. До того ж, ми живемо у світській країні, де релігія та освіта (наука) мусять бути розділені.

      Позиція автора курсу

      Але Адріан Буковинський вважає, що його роботу несправедливо намагаються блокувати опоненти.

      Відповідні статті з посиланням на Буковинського вийшли на сайті об’єднання релігійних організацій "Всеукраїнський Собор". До слова, координатором об’єднання є Олександр Турчинов.

      Скриншот сайту sobor.com.ua

      На цьому сайті звинувачують "ліберальні" та "антисімейні" сили (кого саме незрозуміло) у дискредитації курсу "Основи сім’ї". Наголошується, що його зупинили "на підставі звернення групи з кількадесят батьків та висновків якихось п’яти громадських експертів, замовлених ліберальними силами".

      Водночас, зазначається, що прихильників курсу набагато більше, але це не підтверджується фактами.

      А після того як Міносвіти відновило курс, на цьому ж сайті вийшла ще одна стаття, в якій розповідають, як ті ж ефемерні сили розгорнули одразу декілька кампаній для повторної дискредитації курсу.

      Скриншот сайту sobor.com.ua

      Адріан Буковинський вважає, що претензії батьків та освітян необґрунтовані й вирвані з контексту. Він запевнив, що батьки не зовсім правильно розтлумачили написане.

      Якісь тези беруться з контексту. Підручник має приблизно тисячу сторінок тексту. Очевидно, якесь слово, якусь фразу можна знайти і навколо дискутувати, але це не є причиною якихось радикальних рішень,
      – пояснив автор курсу.

      Позиція Міносвіти

      В МОН вирішили заспокоїти. Офіційний сайт міністерства повідомив, що "Основи сім’ї" для учнів 10-11 класів є курсом за вибором, не є обов’язковим і не має грифу Міністерства освіти і науки.

      Також у повідомленні МОН зазначають, що Закон “Про повну загальну середню освіту” забороняє залучати кошти батьків на придбання навчальних матеріалів курсів, які є складовою освітньої програми школи.

      Це пояснення очевидно для тих батьків, які вважають, що змушені будуть купувати підручники з предмету "Основи сім’ї". Ніхто змушувати до цього не має права. Але й забороняти продаж книг усім зацікавленим покупцям не можуть. Вартість матеріалів для курсу – 250 грн.

      Чому цей конфлікт можна назвати роздутим

      Взагалі незрозуміло через що виник скандал. Як показує досвід, ученики 10-11 класів та їх батьки використовують факультативні заняття аби "підтягнути" знання з англійської, української або інших предметів, які їм необхідні аби поступити до ВУЗів. Подібні курси, як "Основи сім’ї", обиратимуть одиниці, кажуть вчителі.

      Напевно причина роздутості конфлікту в іншому – у протистоянні лібералів та поборників сімейних цінностей. Це політична гра у яку втягують дітей та їх батьків, не більше.

      Наостанок варто зауважити, що наразі невідомо, які саме зміни внесено до програми навчального курсу. А для тих, хто полюбляє покопатися у деталях, можна познайомитись з пропозиціями, які запропонувала комісія при Міністерстві освіти й науки.

      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Публікації Статті Новини політики Освіта Освіта в Україні Міністерство освіти та науки України Освіта
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Путін хоче переписати правила гри, або На хвилі пандемії
      сьогодні , 11:30 Путін хоче переписати правила гри, або На хвилі пандемії
      Павло Казарін
      Росія і коронавірус: що відбувається в країні?
      5 травня , 22:00 Росія і коронавірус: що відбувається в країні?
      Олександр Коваленко