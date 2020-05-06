"Контрацептиви є вбивством": що не так із шкільним курсом "Основи сім'ї"

Скандальний курс для старшокласників, у якому батьки знайшли елементи дискримінації, поновили у програмі. Щоправда автора змушують перевидати підручники із змінами.

24 канал повертається до теми шкільної освіти й пов’язаного з цим скандалу.

Раніше ми писали про Скандал навколо шкільного курсу "Основи сім'ї": чому збунтувалися батьки

"Використання контрацептивів є вбивством", "Дружина від природи – більш ефективний вихователь, ніж чоловік", "Найбільшу загрозу для суспільства мають родини, у яких діти виховуються без рідного тата" – це лише декілька тез з підручників "Основи сім’ї", авторства Адріана Буковинського, який позиціонує себе фахівцем у питаннях сім’ї.

Адріан Буковинський / Фото з його сторінки у Facebook

Книги викликали хвилю невдоволення у батьків. Виник серйозний скандал, хоч курс не є обов’язковим й ніхто не змушуватиме дітей його проходити.

Чому забракували курс "Основи сім'ї"?

У листопаді минулого року Міносвіти ухвалило рішення призупинити курс. Причина – звернення батьків, науковців та освітян.

Вони знайшли у підручнику ознаки сексизму та дискримінації. Крім того, у книгах безальтернативно пропонується православний християнський підхід до світогляду.

Курс описує, якою має бути щаслива родина. Це винятково союз чоловіка і жінки. Вони одружуються і вінчаються. Потім у них народжуються діти, яких батьки виховують у віруючій християнській родині. Мама – типова берегиня домашнього вогнища і натхненниця. А чоловік – голова родини і захисник.

За переконанням невдоволених батьків курс нав’язує особисту думку його автора як єдиний правильний світогляд.

Ось деякі суперечливі тези курсу:

Він має оціночні судження щодо дітей позбавлених батьківського піклування:

"Діти, які ростуть без належної участі батьків, більше схильні до скоєння злочинів. Діти з неповних сімей здебільшого вчаться набагато гірше, ніж діти, які ростуть у родинах, де є і мати і батько. Часто вони поводяться агресивно, зухвало, або, навпаки – пригнічені, легко піддаються негативним впливам" (робочий зошит для 11 класу, с. 24).

Програма ігнорує почуття дітей, які втратили батьків:

"Найбільшу загрозу для суспільства мають родини, у яких діти виховуються без рідного тата (55% сімей)…" (робочий зошит для 11 класу, с. 140).

Ілюстрація з підручника "Основи сім'ї"

Автор демонструє оціночне ставлення і до цивільного шлюбу, пише, що члени такої родини "не хочуть брати на себе відповідальність за свого партнера… це свідчить про незрілість – психологічну та духовну" (робочий зошит для 10 класу, с. 225).

У підручниках засуджують аборти.

Ілюстрація з підручника "Основи сім'ї"

Курс розділяє хлопців і дівчат: за окремим невеликим винятком, хлопці грають та спілкуються здебільшого з батьком (робочий зошит для 10 класу, с. 30; робочий зошит для 11 класу, с. 53, 66, 87), тоді, як дівчата – з матір’ю (робочий зошит для 11 класу, с. 60). Ця закономірність спостерігається навіть тоді, коли зображені усі члени родини (робочий зошит для 11 класу, с. 105, 123).

Є підрозділ, де йдеться про роль дружини у розвитку виховного потенціалу чоловіка:

"Дружина від природи більш ефективний вихователь і має допомогти чоловікові усвідомити батьківство і стати успішним батьком".

Курс викладає концепцію церковного християнського шлюбу.

Ілюстрація з підручника "Основи сім'ї"

Це позиція лише з точки зору однієї релігії, а в Україні є представники й інших вірувань та атеїсти. До того ж, ми живемо у світській країні, де релігія та освіта (наука) мусять бути розділені.

Позиція автора курсу

Але Адріан Буковинський вважає, що його роботу несправедливо намагаються блокувати опоненти.

Відповідні статті з посиланням на Буковинського вийшли на сайті об’єднання релігійних організацій "Всеукраїнський Собор". До слова, координатором об’єднання є Олександр Турчинов.

Скриншот сайту sobor.com.ua

На цьому сайті звинувачують "ліберальні" та "антисімейні" сили (кого саме незрозуміло) у дискредитації курсу "Основи сім’ї". Наголошується, що його зупинили "на підставі звернення групи з кількадесят батьків та висновків якихось п’яти громадських експертів, замовлених ліберальними силами".

Водночас, зазначається, що прихильників курсу набагато більше, але це не підтверджується фактами.

А після того як Міносвіти відновило курс, на цьому ж сайті вийшла ще одна стаття, в якій розповідають, як ті ж ефемерні сили розгорнули одразу декілька кампаній для повторної дискредитації курсу.

Скриншот сайту sobor.com.ua

Адріан Буковинський вважає, що претензії батьків та освітян необґрунтовані й вирвані з контексту. Він запевнив, що батьки не зовсім правильно розтлумачили написане.

Якісь тези беруться з контексту. Підручник має приблизно тисячу сторінок тексту. Очевидно, якесь слово, якусь фразу можна знайти і навколо дискутувати, але це не є причиною якихось радикальних рішень,

– пояснив автор курсу.

Позиція Міносвіти

В МОН вирішили заспокоїти. Офіційний сайт міністерства повідомив, що "Основи сім’ї" для учнів 10-11 класів є курсом за вибором, не є обов’язковим і не має грифу Міністерства освіти і науки.

Також у повідомленні МОН зазначають, що Закон “Про повну загальну середню освіту” забороняє залучати кошти батьків на придбання навчальних матеріалів курсів, які є складовою освітньої програми школи.

Це пояснення очевидно для тих батьків, які вважають, що змушені будуть купувати підручники з предмету "Основи сім’ї". Ніхто змушувати до цього не має права. Але й забороняти продаж книг усім зацікавленим покупцям не можуть. Вартість матеріалів для курсу – 250 грн.

Чому цей конфлікт можна назвати роздутим

Взагалі незрозуміло через що виник скандал. Як показує досвід, ученики 10-11 класів та їх батьки використовують факультативні заняття аби "підтягнути" знання з англійської, української або інших предметів, які їм необхідні аби поступити до ВУЗів. Подібні курси, як "Основи сім’ї", обиратимуть одиниці, кажуть вчителі.

Напевно причина роздутості конфлікту в іншому – у протистоянні лібералів та поборників сімейних цінностей. Це політична гра у яку втягують дітей та їх батьків, не більше.

Наостанок варто зауважити, що наразі невідомо, які саме зміни внесено до програми навчального курсу. А для тих, хто полюбляє покопатися у деталях, можна познайомитись з пропозиціями, які запропонувала комісія при Міністерстві освіти й науки.