Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на предупреждение об опасных метеорологических явлениях от Киевской городской военной администрации.

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Непогода в Киеве

Завтра 22 ноября в столице днем мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица! Порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Температура в Киеве ночью 3 – 5 градусов мороза, днем 1 – 3 градусов тепла,

– говорится в сообщении.

Поэтому, по данным КГВА, в столице объявлен І уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог. Учитывая сильный ветер, придерживайтесь следующих правил безопасности: