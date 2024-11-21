Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на попередження про небезпечні метеорологічні явища від Київської міської військової адміністрації.
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Негода у Києві
Завтра 22 листопада в столиці вдень мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця! Пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Температура у Києві вночі 3 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 3 градусів тепла,
– йдеться у повідомленні.
Тому, за даними КМВА, у столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил:
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю;
- будьте уважні та обережні.