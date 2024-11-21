Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

Синоптики прогнозували, що 21 листопада на Заході вночі помірний, вдень подекуди невеликий сніг. Температура повітря вночі 0 – -6 градусів, вдень близько 0.

У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій і Черкаській областях вночі значний, вдень помірний дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, вночі та вдень 0 – +3 градуси. На решті території помірні, подекуди значні дощі, температура протягом доби +5 – +12 градусів, на Південному Сході вдень ще +13 – +18 градусів.

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У п'ятницю, 22 листопада, в Україні, крім Півдня, часом сніг, хуртовина, у Карпатському регіоні значний сніг. Вночі 0 – +6 градусів, вдень від -2 до +4 градусів. На Півдні +6 – +11 градусів.

У суботу на Заході невеликий сніг за температури 0 – -7 градусів.

У більшості північних, Вінницькій, Черкаській областях вночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, вдень без опадів. Температура вночі та вдень від -3 до +2 градусів,

– спрогнозували синоптики.

На решті території України помірні, подекуди значні опади переважно у вигляді дощу. Температура впродовж доби +3 – +8 градусів. На Сході та Південному Сході +8 – +13 градусів.

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Протягом 21 – 23 листопада в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15 – 22 метри на секунду. У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

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Прогноз погоди на 21 – 23 листопада / Скриншоти з Укргідрометцентру