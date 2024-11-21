Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег в Украине

Синоптики прогнозировали, что 21 ноября на Западе ночью умеренный, днем местами небольшой снег. Температура воздуха ночью 0 – -6 градусов, днем около 0.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью значительный, днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, ночью и днем 0 – +3 градуса. На остальной территории умеренные, местами значительные дожди, температура в течение суток +5 – +12 градусов, на Юго-Востоке днем еще +13 – +18 градусов.

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В пятницу, 22 ноября, в Украине, кроме Юга, временами снег, метель, в Карпатском регионе значительный снег. Ночью 0 – +6 градусов, днем от -2 до +4 градусов. На Юге +6 – +11 градусов.

В субботу на Западе небольшой снег при температуре 0 – -7 градусов.

В большинстве северных, Винницкой, Черкасской областях ночью значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, днем без осадков. Температура ночью и днем от -3 до +2 градусов,

– спрогнозировали синоптики.

На остальной территории Украины умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя. Температура в течение суток +3 – +8 градусов. На Востоке и Юго-Востоке +8 – +13 градусов.

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В течение 21 – 23 ноября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15 – 22 метра в секунду. В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

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Прогноз погоды на 21 – 23 ноября / Скриншоты из Укргидрометцентра