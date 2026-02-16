Вернулся в Украину и встал на защиту: на шлеме Гераскевича изображен львовский спортсмен

На памятном шлеме, который украинский скелетонист планировал использовать на Олимпийских играх, изобразили портрет уроженца Львовщины. Говорится о велоспортсмене Андрее Куценко – он погиб на войне.

Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Что известно о защитнике Андрея Куценко?

Среди фигур, нанесенных на шлем – спортсмен из Жовквы Андрей Куценко. По словам главы области, жизненный путь Андрея является примером осознанного выбора и преданности государству, а также напоминание о высокой цене свободы.

Среди людей, которые изображены на шлеме Владислава Гераскевича, есть наш земляк Андрей Куценко. Его история – о сознательном выборе, патриотизм и цену свободы, которую важно помнить и передавать дальше,

– сообщил он.

Андрей Куценко получил образование во Львовском университете физической культуры и в течение 10 лет, с 2006 по 2016, выступал в составе национальной сборной Украины по велоспорту на треке. Мужчина представлял Львовскую область.

Он получил звание мастера спорта Украины международного класса, становился победителем и призером международных турниров, а также неоднократно боролся за первенство на чемпионатах Украины.

После завершения активной спортивной карьеры Андрей проходил службу по контракту на учебно-спортивной базе летних видов спорта Министерства обороны Украины.

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году Андрей с семьей находился в Италии, впрочем принял решение вернуться на Родину в такие трудные времена. Спортсмен добровольно вступил в ряды Сил обороны и более 2 лет выполнял боевые задачи на разных участках фронта.

3 июля 2024 года Андрей Куценко погиб в бою, будучи в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за "шлема памяти"