Вернулся в Украину и встал на защиту: на шлеме Гераскевича изображен львовский спортсмен
- Украинский скелетонист изобразил на шлеме портрет велоспортсмена Андрея Куценко, который погиб на войне.
- Андрей Куценко был известным спортсменом и добровольно присоединился к Силам обороны, погибнув в бою в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".
На памятном шлеме, который украинский скелетонист планировал использовать на Олимпийских играх, изобразили портрет уроженца Львовщины. Говорится о велоспортсмене Андрее Куценко – он погиб на войне.
Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.
Что известно о защитнике Андрея Куценко?
Среди фигур, нанесенных на шлем – спортсмен из Жовквы Андрей Куценко. По словам главы области, жизненный путь Андрея является примером осознанного выбора и преданности государству, а также напоминание о высокой цене свободы.
Среди людей, которые изображены на шлеме Владислава Гераскевича, есть наш земляк Андрей Куценко. Его история – о сознательном выборе, патриотизм и цену свободы, которую важно помнить и передавать дальше,
– сообщил он.
Андрей Куценко получил образование во Львовском университете физической культуры и в течение 10 лет, с 2006 по 2016, выступал в составе национальной сборной Украины по велоспорту на треке. Мужчина представлял Львовскую область.
Он получил звание мастера спорта Украины международного класса, становился победителем и призером международных турниров, а также неоднократно боролся за первенство на чемпионатах Украины.
После завершения активной спортивной карьеры Андрей проходил службу по контракту на учебно-спортивной базе летних видов спорта Министерства обороны Украины.
В начале полномасштабного вторжения в 2022 году Андрей с семьей находился в Италии, впрочем принял решение вернуться на Родину в такие трудные времена. Спортсмен добровольно вступил в ряды Сил обороны и более 2 лет выполнял боевые задачи на разных участках фронта.
3 июля 2024 года Андрей Куценко погиб в бою, будучи в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".
Владислава Гераскевича дисквалифицировали из-за "шлема памяти"
Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет отстранил 27-летнего украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед его первым заездом на Олимпиаде. Причиной стал шлем с портретами погибших украинских спортсменов из-за российской агрессии.
На это скелетонист сразу подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Но решение осталось неизменным. "Шлем памяти" IBSF и МОК признали "таким, что не соответствует Олимпийской хартии и Руководящим принципам по выражению взглядов спортсменов".