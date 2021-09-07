Шлет жуткие видео и ходит под окнами: взрослый мужчина в Запорожье преследует школьницу

В Запорожской области 38-летний мужчина преследует школьницу Валерию из 11 класса. По словам девочки, он шлет ей жуткие видео, где режет себя. Кроме того, звонит и угрожает.

Школьница отмечает, что повода для ухаживаний не давала. Несмотря на это, мужчина не отстает от нее.

Кстати На Киевщине мужчина приставал к школьницам и ударил 13-летнюю

Все началось с комментариев в соцсети

Сначала мужчина оставлял под фото Валерии в соцсетях комментарии с комплиментами. Потом начал подстерегать девушку после школы. Он даже избил одноклассника, который с ней шел.

По словам девушки, мужчина признавался ей в симпатии. Уверял, что сделает все, лишь бы этот парень не был с ней. Перед домом Валерии мужчина написал: "Я люблю Лерку безумно".

Мужчина ходит ночью под окнами девушки

Мужчина стал донимать школьницу весной. Он узнал, что родители девушки проживают далеко. Валерия рассказала, что ухажер разозлился, когда семья обратилась в полицию. Теперь девушка постоянно находится в стрессе.

Я не могу спокойно спать, потому что он ночью светит в окна фонариком или лазерной указкой. Естественно, я не знаю, что он может сделать при встрече – выхватить телефон, как однажды уже было, или избить, убить, изнасиловать,

– говорит девушка.

Она добавила, что боится ходить по деревне в одиночестве. К слову, мужчина всегда оставляет на окне "знак", что он приходил.



"Знак" мужчины / Фото "Телеграф"

Мужчину вроде"отмазывают"

СМИ отмечают, что мужчина якобы отравил дворовую собаку, а также пригрозил отравить всех домочадцев. Когда-то его якобы задержали с марихуаной, но отпустили. Селяне убеждены, что его "отмазывает" мама. Раньше она владела большим магазином.

Мать девушки обращалась к правоохранителям. Начальник райотдела полиции сообщил, что оснований привлечь соседа к ответственности нет, потому что "не случилось никакой беды". Ему якобы может грозить только штраф.

Реакция полиции

В Мелитопольском районном отделении полиции рассказали, что по этому факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, полиция Запорожской области будет расследовать возможное бездействие правоохранителей во время рассмотрения обращений родственников. Действиям полицейских предоставят оценку.