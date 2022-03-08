Шли 4 километра под обстрелами с детьми на руках: оккупанты обстреляли беженцев из Макарова

Российские оккупанты продолжают нарушать все возможные договоренности и нормы. На Житомирщине они обстреляли автобусы с беженцами.

Поскольку встреча с ВСУ для российских оккупантов становится прямым билетом останков их тел домой, они избрали тактику терроризма и нападают на мирное население. Они не просто бомбят мирные города, но и врываются в дома и обстреливают беженцев.

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Обстрел беженцев на Житомирщине

Российские оккупанты совершили обстрел автобуса с беженцами из Макарова. Людям пришлось идти 4 километра под артобстрелами с детьми на руках.

В Житомире их автобус с выбитыми окнами остановился набрать воды, и дать людям возможность сходить в туалет. В кафе беженцев накормили и обеспечили водой. Впоследствии их пересадили в автобусы и отправили дальше на запад Украины.

Обстреляны беженцы из Макарова: видео

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