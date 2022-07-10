В больницу госпитализировали 55 человек. Один из митингующих в тяжелом состоянии и находится в отделении интенсивной терапии.

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Кроме того, известно, что 11 потерпевших являются журналистами.

Что происходит в Шри-Ланке

В последние месяцы в Шри-Ланке возросла волна недовольства властями, которую обвиняют в худшем за последние 70 лет экономическом кризисе. В частности, в апреле 2022 года страна объявила о дефолте внешнего долга, а рост инфляции достиг в июне 54,6%.

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Из-за нехватки иностранной валюты ограничили импорт горючего, медицинских средств и еды. Из-за этого островная страна прекратила продажу бензина. Также должным образом не работают больницы – операции откладывают или отменяют.

На улицы столицы в субботу, 9 июля, вышли более 100 тысяч митингующих. Они потребовали, чтобы президент Готабаи Раджапакса сложил полномочия.

Правоохранители применяли против митингующих слезоточивый газ, водометы и пугали выстрелами в воздух. Однако это не удержало людей, которые шли к резиденции президента. Они сломали ворота в администрацию. Впоследствии люди ворвались и в саму резиденцию.

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По информации NEXTA Live, митингующие нашли в резиденции много денег. Они передали все службе безопасности Шри-Ланки.

Люди ворвались в резиденцию президента Раджапакса: смотрите видео

Издание Reuters отметило, что 2 спикера из министерства обороны Шри-Ланки сообщили – президент Раджапакса ушел из официальной резиденции 8 июля. Он объявил, что уходит в отставку.

Также на фоне кризисов заявления о намерении уйти в отставку сделали следующие министры:

министр сельского хозяйства Махинда Амаравира;

министр труда Мануша Нанаяккара;

министр туризма Харин Фернандо;

министр транспорта Бандула Гунавардана.

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