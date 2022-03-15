Шмыгаль анонсировал отмену акциза на топливо и уменьшение ставки НДС

В Украине продлили военное положение до 25 апреля. На этот период в нашем государстве отменят акциз на топливо.

Следовательно, акциз на бензины, тяжелые дистилляты и сжиженный газ составляет 0 евро за 1000 литров. Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

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Кроме этого, в Украине снизят ставку налога на добавленную стоимость.

На период военного положения отменят акциз на горючее, а ставку НДС по этим позициям снизят с 20 до 7%,

– подчеркнул Шмыгаль.

В течение нескольких часов после вступления в силу закона Кабинет Министров примет все необходимые подзаконные акты, чтобы новая налоговая система заработала уже на этой неделе.

Напомним, правительство предложило отменить акциз на топливо и снизить ставку НДС 13 марта. Как считает Шмыгаль, существенное уменьшение размера налогов позволит стабилизировать цены и не допустить дефицита.

Обращение Дениса Шмыгаля за 15 марта: смотрите видео