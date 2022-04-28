Шмыгаль ответил, когда Украина ожидает стать полноправным членом ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что стремление Украины к вступлению в ЕС убедит частных инвесторов в том, что наша страна является отличным местом для инвестиций в реконструкцию.

Он ожидает, что уже в июне 2022 года Еврокомиссия рекомендует Украину для членства в Евросоюзе.

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В Украине ожидают вступления в ЕС в 2024 году

Денис Шмыгаль выразил надежду, что через 2 года Украина станет полноправным членом ЕС.

Мы ожидаем, что в июне 2022 года Европейская комиссия рекомендует Украину для членства и что через два года Украина станет полноправным членом ЕС,

– заявил он.

Премьер отметил, что в конце концов Украина выиграет эту войну. Но победа на поле боя – "только половина цели". Вторая половина победы – отстроить Украину и сделать ее современным и успешным европейским государством.

Мы преданы этой цели и готовы к этому, и мы просим, чтобы мир присоединился к нам в этом благородном деле,

– добавил Денис Шмыгаль.

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