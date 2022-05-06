Шмыгаль подтвердил, что 9 мая Россия может официально объявить Украине войну

С приближением 9 мая чуть ли не весь мир замирает в ожидании, что же сделает Россия в этот раз. Такие опасения существуют, зная, что Путин любит приурочивать свои самые кровавые планы к определенным датам.

Об очередном коварстве со стороны россиян предупреждают и соответствующие спецслужбы. Именно на это обратил внимание Денис Шмыгаль на брифинге в Посольстве Украины в Варшаве, где он находился с визитом. Об этом сообщает 24 канал.

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По данным партнерских спецслужб, Россия намерена 9 мая объявить полноценную войну. То есть, мы понимаем, что есть такие разговоры. Такие возможности обсуждается высшим политическим руководством. Произойдет ли это – мы увидим. Если да, то это будет еще раз подтверждением того, что Россия объявила войну цивилизованному демократическому миру,

– сказал Денис Шмыгаль.

Он заверил, что Украина будет отстаивать свою свободу, территорию, свой суверенитет, жизни наших семей и нашу землю.

Враг может устроить ряд провокаций на 9 мая. Именно поэтому в МВД предупредили, что в некоторых населенных пунктах из-за угрозы будет введен усиленный комендантский час.

"Мы будем бороться до полной победы над российскими оккупантами. У нас есть для этого полная поддержка наших партнеров, есть надежда и абсолютное желание победить и я убежден, что это произойдет", – сказал глава Кабинета Министров Украины.

Заметим, что в Варшаву Денис Шмыгаль ездил на Международную донорскую конференцию в поддержку Украины.

Ситуация перед 9 мая

Российские захватчики готовятся к "празднованиям" на территориях Украины, которые им временно удалось захватить. Едва ли не самой плохой и вопиющей в этом смысле является ситуация в Херсонской области. В Геническе для так называемого "парада" хотят собрать массовку, чтобы было что показывать пропагандистам. В то же время, в самом Херсоне люди собираются 9 мая выйти на митинг за Украину.

Еще сильнее активизировалось наступление и бои в Мариуполе, где ситуация и так сложная и критическая. Речь идет о длительном штурме "Азовстали", где находятся наши защитники и гражданские. Россияне их безжалостно бомбят всеми возможными средствами. Были уже на территории завода, бои ожесточенные. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявлял, что полк "Азов" в Мариуполе хотят добить, чтобы подать такую "победу" до 9 мая.

Впрочем, не стоит считать 9 мая каким-нибудь рубежом. Также не следует полагать, что после этого дня война завершится. Такие рекомендации украинцам дал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Эта борьба будет продолжительной, но мы победим. Украинцам следует на это настроиться и быть терпеливыми.

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