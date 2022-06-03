Премьер-министр призвал международные компании возобновлять свой приостановленный бизнес в Украине.

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Обращаюсь ко всем международным компаниям, работавшим в Украине. Возобновляйте свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах,

– заявил Денис Шмигаль.

По его словам, правительство будет максимально помогать этим международным компаниям.

!Прекращение работы в Украине — это санкции против нашей экономики. Ваше возвращение станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом, который сегодня борется за свою свободу и борется за мирное будущее всей Европы», – добавил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Последние новости с Денисом Шмыгалем

Денис Шмигаль анонсировал межправительственные консультации с Польшей . Впервые в истории они будут проходить в столь широком формате.

Уже полтора миллиона семей, вынужденных покинуть дома из-за войны, получили помощь от государства на общую сумму более 10 миллиардов гривен . Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он пояснил, что отдельным направлением стало внедрение новых программ поддержки внутренних переселенцев.

Кроме того, Денис Шмигаль сообщил, что правительство платило и платит все социальные обязательства в полном объеме. Более того, для самых уязвимых категорий населения запустили дополнительные программы поддержки.

Украина получит важную финансовую помощь от международных партнёров. Канада передаст 800 миллионов долларов. Будет помощь и Европейскому Союзу.

В результате, которую Россия начала против Украины более 3 месяцев назад, примерно 35% экономики нашего государства не работает. Это создает безумный бюджетный дефицит. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, в то же время значительно возросли расходы на социальные нужды, разминирование и т.п.

Правительство на фоне дефицита горючего в Украине приняло решение по осуществлению публичных закупок нефти. Закупленную нефть направят на первоочередные нужды государства.

Украина делает активные шаги по интеграции с Европой. Важной сферой в этом есть перевозка и таможня. В частности, вскоре Украина планирует открыть 2 новых пункта пропуска на западной границе. Над этим активно работают Министерство инфраструктуры, Государственная пограничная служба и Таможня.

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