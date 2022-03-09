Шмыгаль говорит с Красным Крестом о согласовании гуманитарных коридоров

В Украине 9 марта должна состояться эвакуация по нескольким направлениям. Россия официально согласовала гуманитарные коридоры из ряда городов.

Как сказала вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль уже ведет переговоры с Красным Крестом.

Важно Россия согласовала гуманитарные коридоры из ряда городов: список на 9 марта

Верещук отметила, что Шмыгаль общается лично с руководителем Красного Креста.

Военные соглашаются прекратить огонь с 9:00 до 21:00 9 марта,

– подчеркнула глава МинТОТ.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что международный Красный Крест запрещает использовать свою эмблему на машинах для эвакуации.

"Знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает использовать эмблему на наших машинах, выполняющих гуманитарные миссии. Запрещает Красный Крест, как будто это их собственность. Это говорит очень много. О том, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах", – сказал украинский президент.

Утренний брифинг Ирины Верещук за 9 марта: смотрите видео

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