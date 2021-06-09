Глава правительства отметил, что для свободного пересечения границ и путешествий понадобится Международное свидетельство о вакцинации и так называемые "ковидные паспорта". Об этом он сообщил во время заседания Кабмина 9 июня.

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Первый – это Международное свидетельство о вакцинации. Документ выдается после прохождения полного цикла вакцинации и будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство,

– сказал премьер.

Денис Шмыгаль заметил, что второй документ – это так называемые "ковидные сертификаты" или "иммунные паспорта", которые еще на стадии разработки и будут введены после утверждения международных требований ЕС и ВОЗ.

Запуск этих документов ориентировочно планируют на июль. Сертификат можно будет получить как в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, так и в электронной – через Дию. Документ будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19 и наличии антител.

Обратите внимание! Денис Шмыгаль призвал всех украинцев придерживаться ограничений, установленных Министерством здравоохранения, и подчеркнул, что вакцинация и противоэпидемические мероприятия – это единственный путь преодоления пандемии.

Вся Украина – в зеленой зоне

Все области Украины 9 июня перешли в зеленую зону карантина. Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что этому способствует текущая эпидемиологическая ситуация.

По его словам, занятость ковидных коек в стране – самая низкая с начала 2021 года. Наблюдается спад заболеваемости, снижается суточное количество госпитализаций.

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