Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Какие "красные линии" Украины в соглашении о недрах с США

На совместном с еврочиновниками брифинге по случаю заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, который состоялся 9 апреля, у Шмыгаля спросили о том, как проходят переговоры с США по соглашения о недрах и о том, какие "красные линии" есть у Украины.

Конечно, у нас есть красные линии. Во-первых – наша Конституция. Во-вторых – это наше стремление к членству в ЕС и наши европейские обязательства. Также это международное право. Кроме того, мы понимаем, что это должно быть партнерское соглашение – с равными условиями для обеих сторон,

– ответил премьер.

Он также добавил, что сейчас Украина формирует состав делегации технического уровня и сотрудничает с международными юридическими фирмами.

"В конце этой недели мы отправим в США нашу делегацию вместе с юристом. И, думаю, технические переговоры будут продолжаться в эти выходные и на следующей неделе, а дальше мы увидим результаты... Мы настроены оптимистично", – заявил Шмыгаль.