Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что власть сделает все, чтобы спасти людей, которых взяли в заложники в Луцке.

Он сказал об этом на пресс-подходе, сообщили в Укринформ. Шмыгаль напомнил, что сейчас в Луцке находится министр внутренних дел Арсен Аваков, а также соответствующие подразделения. Они работают над решением ситуации.

Обратите внимание Аваков заявил, что у террориста Максима Плохого нет проблем с психическим здоровьем

"Я, конечно, имею информацию, контролирую эту ситуацию. Все, что нужно будет для того, чтобы спасти человеческие жизни и здоровья, мы сделаем", – отметил Шмыгаль.

Также премьер добавил, что лично готов сделать многое, если от этого будет зависеть спасение человеческих жизней.

Вопрос в адекватности этого террориста, вопрос в том, как действительно спасти жизнь этих людей,

– сказал Шмыгаль.

Захват заложников в Луцке: главное

Террорист, который называет себя Максимом Плохим, захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса в Луцке утром 21 июля, ориентировочно в 8:00.

Максим Плохой позвонил в полицию и сам сообщил о своем преступлении. По его словам, он готов подорвать автобус вместе с собой. Отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.

В автобусе находится примерно 20 человек. Стоит отметить, что среди заложников – дети и беременная женщина.

На месте работает полиция, снайперы и глава МВД Арсен Аваков. С террористом пытаются договориться.

Арсен Аваков опроверг информацию о том, что у террориста проблемы с психическим здоровьем.

Как выяснили СМИ, настоящее имя террориста – Кривош Максим Степанович. Он на своих страницах в соцсети выдвинул определенные требования: все топ-чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".

Все, что известно о террористе Максиме Плохом (Кривоше) – читайте здесь.