Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що влада зробить усе, аби врятувати людей, яких взяли у заручників у Луцьку.

Він сказав про це на преспідході, повідомили в Укрінформ. Шмигаль нагадав, що зараз у Луцьку перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також відповідні підрозділи. Вони працюють над вирішенням ситуації.

Зверніть увагу Аваков заявив, що терорист Максим Плохой не має проблем з психічним здоров'ям

"Я, звичайно, маю інформацію, контролюю цю ситуацію. Усе, що треба буде для того, щоб врятувати людські життя і здоров'я, ми зробимо", – зазначив Шмигаль.

Також прем'єр додав, що особисто готовий зробити багато, якщо від цього залежатиме порятунок людських життів.

Питання в адекватності цього терориста, питання в тому, як дійсно врятувати життя цих людей,

– сказав Шмигаль.

Захоплення заручників у Луцьку: головне

Терорист, який називає себе Максимом Плохим, захопив у заручники пасажирів рейсового автобуса у Луцьку вранці 21 липня, орієнтовно о 8:00.

Максим Плохой зателефонував до поліції та сам повідомив про свій злочин. За його словами, він готовий підірвати автобус разом з собою. Наголосив, що у нього є гранати й інша зброя.

В автобусі перебуває приблизно 20 людей. Варто зазначити, що серед заручників – діти та вагітна жінка.

На місці працює поліція, снайпери та глава МВС Арсен Аваков. З терористом намагаються домовитись.

Арсен Аваков спростував інформацію про те, що у терориста проблеми з психічним здоров'ям.

Як з'ясували ЗМІ, справжнє ім'я терориста – Кривош Максим Степанович. Він на своїх сторінках у соцмережі висунув певні вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".

Все, що відомо про терориста Максима Плохого (Кривоша) – читайте тут.