Шмигаль про захоплення у Луцьку: Ми зробимо усе, щоб врятувати людські життя
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що влада зробить усе, аби врятувати людей, яких взяли у заручників у Луцьку.
Він сказав про це на преспідході, повідомили в Укрінформ. Шмигаль нагадав, що зараз у Луцьку перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також відповідні підрозділи. Вони працюють над вирішенням ситуації.
Зверніть увагу Аваков заявив, що терорист Максим Плохой не має проблем з психічним здоров'ям
"Я, звичайно, маю інформацію, контролюю цю ситуацію. Усе, що треба буде для того, щоб врятувати людські життя і здоров'я, ми зробимо", – зазначив Шмигаль.
Також прем'єр додав, що особисто готовий зробити багато, якщо від цього залежатиме порятунок людських життів.
Питання в адекватності цього терориста, питання в тому, як дійсно врятувати життя цих людей,
– сказав Шмигаль.
Захоплення заручників у Луцьку: головне
- Терорист, який називає себе Максимом Плохим, захопив у заручники пасажирів рейсового автобуса у Луцьку вранці 21 липня, орієнтовно о 8:00.
- Максим Плохой зателефонував до поліції та сам повідомив про свій злочин. За його словами, він готовий підірвати автобус разом з собою. Наголосив, що у нього є гранати й інша зброя.
- В автобусі перебуває приблизно 20 людей. Варто зазначити, що серед заручників – діти та вагітна жінка.
- На місці працює поліція, снайпери та глава МВС Арсен Аваков. З терористом намагаються домовитись.
- Арсен Аваков спростував інформацію про те, що у терориста проблеми з психічним здоров'ям.
- Як з'ясували ЗМІ, справжнє ім'я терориста – Кривош Максим Степанович. Він на своїх сторінках у соцмережі висунув певні вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".