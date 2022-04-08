Шмыгаль объяснил, как государство будет помогать жителям освобожденных территорий

Украинские защитники освободили от российской оккупации ряд населённых пунктов. Государство будет помогать их жителям возвращаться к нормальной жизни.

Об этом 7 апреля рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Государство разрабатывает для освобожденных территорий такие же программы, как для внутренних переселенцев, пишет 24 канал.

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Украинцам раздают продукты

Людей в таких населенных пунктах будут в первую очередь обеспечивать продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости. "Мы закупили продуктовых наборов на 4,7 миллиарда гривен. Тысячи из них уже бесплатно розданы нашим людям в прифронтовых и освобожденных городах", — отметил чиновник.

Восстановление разрушенных городов

Еще одно направление работы в освобожденных городах – их восстановление. Специалисты уже подготовили поэтапный план. В то же время правительство уполномочило Укрзализныцю заказывать основные товары для актуальных нужд, в частности – строительные материалы. Все это – за деньги из государственного бюджета.

Государство предоставит необходимые средства для закупки окон, дверей, брусьев, досок и других необходимых товаров для экстренного восстановления жилья.

Шмыгаль предупредил, что весь этот процесс займет точно не один день, и даже не неделю. Так что жителей освобожденных территорий планируют временно обеспечить модульными домами. Для этого уже ведутся переговоры с американскими партнерами и украинскими производителями.

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Свет, газ и вода для людей

Кроме этого, важнейшим этапом работы правительства является восстановление критической энергетической инфраструктуры. Речь идет об электроэнергии, газе и воде. Соответствующие работы уже начались.

Там, где были незначительные повреждения, удалось восстановить свет и воду. К сожалению, есть города и села, где энергетическая инфраструктура уничтожена почти полностью.

– отметил Шмыгаль.

По его словам, в населенных пунктах, сильно пострадавших в результате российских атак, эти работы займут больше времени. "Но на это будут брошены все необходимые силы, в том числе – из других регионов", – пояснил глава Кабмина.

Обращение Дениса Шмыгаля за 7 апреля: смотрите видео