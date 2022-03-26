Шмыгаль объяснил, сколько денег украинцы уже получили в рамках єПідтримки

26 марта 2022 , 00:52
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Украинцы, потерявшие доход в результате проведения боевых действий, продолжают получать государственную помощь. Сколько уже выплатили гражданам – читайте дальше.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Вечером 25 марта он обратился к украинцам и рассказал о ситуации в стране спустя месяц после вторжения России. 

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Сколько денежной помощи получили украинцы

По его словам, продолжаются выплаты (6 500 гривен) по обновленной государственной программе єПідтримка. В ее рамках украинцы уже получили более 20,7 миллиарда гривен.

Справка . Все наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, могут получить помощь.

Как получить 6 500 гривен в рамках єПідтримки

  • Нужно авторизироваться в Дие и выбрать там услугу єПідтримка.
  • После этого –  нажать "Получить помощь"; 
  • Ожидайте зачисление средств.

Продукты для прифронтовых городов

Глава украинского правительства рассказал также и о программе, предусматривающей  бесплатное обеспечение продуктами питания прифронтовых городов. "Эти продукты уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, которые находятся на линии столкновения",  –  подчеркнул он. 

Денис Шмыгаль обратился к украинцам: смотрите видео

 

Автор: Ірина Буртик