Шмыгаль объяснил, сколько денег украинцы уже получили в рамках єПідтримки

Украинцы, потерявшие доход в результате проведения боевых действий, продолжают получать государственную помощь. Сколько уже выплатили гражданам – читайте дальше.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Вечером 25 марта он обратился к украинцам и рассказал о ситуации в стране спустя месяц после вторжения России.

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Сколько денежной помощи получили украинцы

По его словам, продолжаются выплаты (6 500 гривен) по обновленной государственной программе єПідтримка. В ее рамках украинцы уже получили более 20,7 миллиарда гривен.

Как получить 6 500 гривен в рамках єПідтримки

Нужно авторизироваться в Дие и выбрать там услугу єПідтримка.

После этого – нажать "Получить помощь";

нажать "Получить помощь"; Ожидайте зачисление средств.

Продукты для прифронтовых городов

. Все наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, могут получить помощь.

Глава украинского правительства рассказал также и о программе, предусматривающей бесплатное обеспечение продуктами питания прифронтовых городов. "Эти продукты уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, которые находятся на линии столкновения", – подчеркнул он.

Денис Шмыгаль обратился к украинцам: смотрите видео