Шмыгаль поздравил украинцев с новым Новым годом и Рождеством
Источник:фейсбук-страница Дениса Шмыгаля
Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам в преддверии зимних праздников. Он, в частности, призвал подвести итоги 2021 года и загадать новые желания.
Соответствующее видео Шмыгаль опубликовал в соцсетях 30 декабря. Он отметил, что шлет поздравления украинцам как от всего правительства, так и от себя лично.
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Что Шмыгаль пожелал украинцам
Чиновник подчеркнул, что сейчас – самое время с удовольствием вспомнить памятные события уходящего года, подвести итоги и загадать новые желания. Он вспомнил спортсменов, изобретателей, ученых, предпринимателей и художников и поблагодарил их за то, что они прославляют Украину и меняют ее к лучшему.
Поклоняюсь перед военнослужащими, врачами, спасателями, стражами порядка, которые каждый день защищают нас,
– добавил Шмыгаль.
"Пусть 2022 год принесет мир и достаток, энергию и вдохновение для новых начинаний! С Рождеством и счастливого Нового года", – подытожил украинский премьер-министр.
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Данилов призвал "праздновать спокойно"
- Накануне секретарь СНБО прокомментировал угрозу новой атаки России в зимние праздники. Алексей Данилов подчеркнул, что ситуация – под контролем. Потому, якобы украинцы могут отдыхать и праздновать спокойно.
- Чиновник подтвердил, что возле границы Украины действительно увеличилось количество российских войск. Впрочем, по его словам, к большому вторжению враг пока не способен как минимум физически.
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Полный текст сообщения Дениса Шмыгаля в фейсбуке:
Приближается мгновение, когда мы с удовольствием вспоминаем памятные события уходящего года, подводим итоги и самое главное – загадываем новые желания. Пусть 2022 год принесет мир и достаток, энергию и вдохновение для новых начинаний!