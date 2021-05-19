Еще раньше в "Слуге народа" заявляли, что Ляшко – не единственный кандидат на эту должность. Нардеп Даниил Гетманцев рассказывал: продолжаются дискуссии и консультации.
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Главным аргументом против Ляшко было то, что он вместе с экс-главой Министерства здравоохранения занимался вопросами вакцинации населения от коронавируса.
Задачи для нового министра
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что перед новым главой Минздрава поставят ряд задач. Приоритет – вакцинация всего взрослого населения в государстве до конца 2021 года.
По словам Кравчук, Ляшко уже планирует определенные шаги для ускорения вакцинации.
Ляшко работает с крупными работодателями, например с сетями супермаркетов, где очень много людей одновременно работают в сфере обслуживания,
– рассказала народная избранница.
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