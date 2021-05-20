Глава правительства отметил, что поставил перед Любченко много задач. Об этом Шмыгаль написал в своем телеграм-канале.
Ранее Алексея Любченко назначили первым вице-премьером – министром экономики
Шмыгаль рассказал о задачах для министра Любченко
Минэкономики взяло на себя обязательство подать наибольшее количество законопроектов. Поэтому сразу дал поручение господину Любченко активизировать законопроектную деятельность ведомства,
– написал Шмыгаль.
Премьер отметил, что опыт Любченко пригодится при реализации поставленных задач.
Нового министра представили Минэкономики / Фото из телеграма Дениса Шмыгаля
За Любченко проголосовали 293 нардепа
Отметим, что кандидатуру Любченко в парламенте поддержали 293 народных избранника. Его предшественника на посту Игоря Петрашко уволили 18 мая.
Что известно об Алексее Любченко?
Любченко назначили на должность главы Государственной налоговой службы 14 апреля 2021 года. До этого – с апреля 2020 года – он занимал эту должность без конкурса – на основе контракта во время карантина. В карьере нового министра – много работы в налоговых органах.