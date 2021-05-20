Глава уряду зазначив, що поставив перед Любченком багато завдань. Про це Шмигаль написав у свому телеграм-каналі.

Раніше Олексія Любченка призначили першим віцепрем'єром – міністром економіки

Шмигаль розповів про завдання для міністра Любченка

Мінекономіки взяло на себе зобов'язання подати найбільшу кількість законопроєктів. Тому одразу дав доручення пану Любченку активізувати законопроєктну діяльність відомства,

– написав Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що досвід Любченка стане в нагоді при реалізації поставлених завдань.

Нового міністра представили Мінекономіки / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

За Любченка проголосували 293 нардепи

Зазначимо, що кандидатуру Любченка у парламенті підтримали 293 народних обранці. Його попередника на посаді Ігоря Петрашка звільнили 18 травня.