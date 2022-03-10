Шмыгаль рассчитывает, что швейцарские компании перестанут работать в России
Источник:твиттер Дениса Шмыгаля
Страна-агрессор безжалостно уничтожает украинские города уже 15-й день. За это время многие мировые компании успели высказать свою позицию – одни прекращают свою деятельность в России, другие – продолжают.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после переговоров с президентом Швейцарии Иньяцио Кассис надеется, что компании страны прекратят работу на территории оккупанта.
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В разговоре с Президентом поблагодарил Швейцарию за беспрецедентную поддержку в остановке России. В то же время некоторые швейцарские компании продолжают работать в России, финансируя преступные действия оккупанта,
– заявил Шмигаль.
Он добавил, что Украина рассчитывает на полную поддержку в этом вопросе.
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