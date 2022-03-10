При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, після переговорів з президентом Швейцарії Іньяціо Кассіс, сподівається, що компанії країни припинять роботу на території окупанта.

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У розмові з Президентом подякував Швейцарії за безпрецедентну підтримку в зупиненні Росії. Водночас деякі швейцарські компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи злочинні дії окупанта,

– заявив Шмигаль.

Він додав, що Україна розраховує на повну підтримку в цьому питанні.

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