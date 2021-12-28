Шмыгаль рассказал, на что украинцы тратят деньги за вакцинацию

Заявление на получение 1 тысячи гривен за вакцинацию подали уже 5,5 миллионов украинцев. Чаще всего они тратили эти деньги на покупку книг.

Детали о вакцинации в Украине

Всего в Украине сделали 28,05 миллионов прививок. Две дозы получили 13,4 миллионов украинцев. Об этом говорили на селекторном совещании в Офисе Президента.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, через Ощадбанк на спецсчета украинцев перевели более 3,6 миллиарда гривен, из них граждане уже воспользовались более 365 миллионов гривен. Украинцы потратили их на:

35% денег на книжную продукцию,

32% – на посещение кинотеатров,

11% – на железнодорожные перевозки,

10% – на другие направления.

Что нужно знать о деньгах за вакцинацию

Выплату денег за вакцинацию президент Владимир Зеленский анонсировал еще 15 ноября. На "вакцинальную тысячу" правительство выделило 8 миллиардов гривен. Подать заявку на получение денег можно с помощью "еУслуги" в приложении "Дия"

Только в течение первых 2 суток со старта программы заявки поступили от свыше полумиллиона украинцев.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минэкономики будет присылать деньги с 20 – 21 декабря. Однако поступить на счета украинцев они могут и через десять дней после того, как оставить заявку.

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