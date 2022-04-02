Шмыгаль рассказал, как правительство решает проблему внутренних переселенцев

Денис Шмыгаль рассказал, что правительство справляется с внутренними переселенцами. В частности, премьер объяснил, что речь идет о денежной помощи с жильем и работой.

Соответствующую информацию поведал премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он заявил 1 апреля – на 37-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Шмыгаль объяснил, как будут помогать внутренним переселенцам

Премьер напомнил, что ранее озвучивал 9 основных направлений работы правительства, два из них касались социальной политики и временных переселенцев.

Денис Шмыгаль объяснил, что и президент, и правительство с первых дней полномасштабной войны обещали денежную помощь, помощь с жильем, помощь с работой и держат слово. В частности:

за последние 3 месяца профинансировано социальных выплат на 78 миллиардов гривен;

уже 2 миллиона пенсионеров получили средства авансом за апрель. Все остальные получат их в ближайшие дни;

вчера (говорится о 31 марта – 24 канал) был последний день, когда можно было податься на "ЕПоддержку" в "Дии". Зарегистрированным, потерявшим работу, выплачивали по 6 500 гривен. Выплаты составили 22 миллиарда гривен.

Регистрация внутренних переселенцев также продолжается. В настоящее время в органах социальной защиты зарегистрировано 260 тысяч человек. На основе этой регистрации государство будет выплачивать по 2000 гривен взрослому и по 3000 гривен ребенку или лицу с инвалидностью. Это будут ежемесячные выплаты,

– объяснил премьер.

Денис Шмыгаль добавил, что правительство начинает принимать заявки от бизнеса, принимающего на работу внутриперемещенных лиц. В частности, за каждого такого работника предпринимателю будут выплачивать по 6500.

Более того, работает программа "Приют" для тех, кто принял у себя внутренних переселенцев.

В частности, этим людям власть компенсирует оплату коммунальных услуг. Шмыгаль добавил, что в настоящее время есть свободные и бесплатные места для почти 10 тысяч переселенцев. Вся необходимая информация есть на государственном сайте "Приют".

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