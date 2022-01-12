Шмыгаль теперь будет согласовывать заграничные командировки всех министров
12 января 2022 , 18:03Читати новину українською
Источник:24 канал
Правительство обязало всех украинских министров согласовывать свои заграничные командировки. Отныне деловые поездки будет одобрять Денис Шмыгаль.
За соответствующее постановление проголосовали во время заседания Кабмина, которое состоялось в среду, 12 января.
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Проектом акта предусматривается согласование премьер-министром Украины заграничных командировок министров,
– говорится в пояснительной записке к документу.
Шмыгаль теперь будет согласовывать заграничные командировки всех министров / Скриншот
Заседание правительства 11 января: другие решения
Во время заседания 11 января Кабинет министров:
- одобрили порядок организации продажи газа частникам на бирже.
- предложили внести изменения в Налоговый кодекс Украины и отменить национальные правила налогообложения для иностранных стипендий и грантов.
- поддержали поднятие минимальной пенсии до 3 000 гривен украинцам, достигшим 70 лет.