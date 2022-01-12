Правительство обязало всех украинских министров согласовывать свои заграничные командировки. Отныне деловые поездки будет одобрять Денис Шмыгаль.

За соответствующее постановление проголосовали во время заседания Кабмина, которое состоялось в среду, 12 января.

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Проектом акта предусматривается согласование премьер-министром Украины заграничных командировок министров,

– говорится в пояснительной записке к документу.



Шмыгаль теперь будет согласовывать заграничные командировки всех министров / Скриншот

Заседание правительства 11 января: другие решения

Во время заседания 11 января Кабинет министров: