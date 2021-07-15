Шмыгаль внес представление на назначение Монастырского главой МВД
Источник:фейсбук Ярослава Юрчишина
Денис Шмыгаль внес кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского на пост главы Министерства внутренних дел. На сайте парламента представление еще не появилось.
В документе говорится о том, что премьер-министр сделал это по предложению нардепов из "Слуги народа".
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Шмыгаль внес представление на Монастырского
Вношу представление о назначении Монастырского Дениса министром внутренних дел Украины,
– написал премьер.
Свою публикацию в соцсети парламентарий подтвердил фотокопией соответствующего представления от главы правительства, которое датируется 15 июля. В то же время на сайте Верховной Рады документа пока нет.
Напомним, за назначение Монастырского планируют голосовать в последний день перед каникулами парламента – 16 июля.
Представление Шмыгаля по Монастырскому / Фейсбук Ярослава Юрчишина
Отставка Авакова: что известно
- 13 июля на сайте Министерства внутренних дел появилось заявление Арсена Авакова об отставке.
- Владимир Зеленский предложил, чтобы председатель правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский заменил его в должности. Народный депутат сообщил, что принял предложение.
- Отставку Авакова парламент поддержал утром 15 июля – свои голоса за это отдал 291 народный избранник.