Шмыгаль выступает с итоговым докладом о ситуации в Украине: онлайн-заседание Рады

Верховная Рада 17 декабря проводит последнее в этом году пленарное заседание. Премьер-министр Денис Шмыгаль выступает с годовым докладом о социально-экономической ситуации в Украине.

Пригласить с докладом Шмыгаля предложил вице-спикер совета Александр Корниенко. Главы фракций поддержали такое предложение.

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Выступление Шмыгаля

Прежде всего премьер поблагодарил украинских медиков и военных. Он отметил, что Украина заходит в Новый год в условиях коронавирусного кризиса, а также Войны.

Шмыгаль отметил также темпы вакцинации. Украина за год закупила почти 40 миллионов доз вакцин. Медицина, по словам Шмыгаля, станет приоритетом и в 2022 году – поднимут зарплаты медикам. Кроме того, чиновник упомянул о реформе экстренной медицины и программе "Доступные лекарства".

Также политик обратил внимание на неоднократное повышение и индексацию пенсий. В следующем году пенсии тоже будут расти.

Шмыгаль отметил, что в этом году подписали меморандум между правительством и местной властью о неувеличении тарифов. Он подчеркнул, что до конца отопительного сезона тарифы не будут увеличиваться.

тарифы не будут увеличиваться. Особым достижением Шмыгаль назвал цифровизацию. За год количество пользователей электронными услугами выросло с 50 до 60%.

В 2021 году нарастили объемы нового вооружения и военной техники – более 3 тысяч образцов. ВСУ получили более 3 тысяч основных образцов вооружения и военной техники, 2 тысячи ракет, боеприпасов и средств поражения различного назначения, 3,6 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов. Для армии доставили новые беспилотники, начали строительство "Корветов", разрабатывают ракетные комплексы.

В 2022 году увеличат финансирование на оборону до более 320 миллиардов гривен.

По утверждению премьера, в течение 2020 – 2021 годов обновили более 10 тысяч километров дорог.

Шмыгаль отметил работу над несколькими безвизами с международными партнерами: авиационным, промышленным, таможенным, цифровым.

Отдельно Шмыгаль очертил экономические достижения. Важно, что правительство продолжает сотрудничество со Всемирным банком и МВФ.

Шмыгаль обратил внимание и на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина. Только 16 декабря тестировщики программы "еПоддержка" получили 500 миллионов гривен.

Смотрите заседание Совета онлайн:

Что будут рассматривать на заседании Рады

На заседание планируют рассмотреть ряд законопроектов:

об изменениях в Налоговый кодекс относительно государственной поддержки сферы спорта №4577;

изменения в некоторые законы о военном образовании и науке, №5641;

о стимулировании развития виноградарства в Украине № 2064;

изменения в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий, №5719.

об основах государственной региональной политики №5323.

Кроме этого, парламентарии соберутся еще и на внеочередное заседание. Оно состоится тоже 17 декабря. Должны рассмотреть вопрос о сроках применения РРО для малого бизнеса.