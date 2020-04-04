Шмыгаль рассказал о жестких санкциях за нарушение карантина в мире

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в очередной раз подчеркнул, что карантин – это не каникулы. И напомнил, что нарушителям правил карантина во время эпидемии коронавируса грозит немалый штраф или лишение свободы.

Об этом премьер-министр написал в своем телеграмме.

Важно Мир на карантине: список ограничений и штрафов в разных странах

Он отметил, что за нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине предусмотрены:

штраф от 17 до 51 тысячи гривен;

или же до 3 лет лишение свободы.

Страны по всему миру вводят жесткие санкции за нарушение правил карантина, ведь речь идет не просто о болезни, говорится о тысячах человеческих жизней,

– подчеркнул Шмигаль.

Важно! По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили 1096 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек умерли, 23 – выздоровели.

Шмыгаль привел суммы штрафов, которые действуют в разных странах мира.

Во Франции нарушителям самоизоляции грозит штраф до 3,7 тысячи евро или арест до 6 месяцев.

В Чехии действует ограничение на свободное передвижение без надобности, а в столице тех, кто гуляет без защитной маски штрафуют на 800 евро.

В Грузии действует практика принудительной госпитализации, а те, кто нарушает карантин, вынужден заплатить от 900 долларов штрафа.

Жители Сингапура за нарушение самоизоляции могут заплатить до 10 тысяч долларов штрафа.

Итальянцев за нарушение правил карантина также штрафуют на сумму до 3 тысяч евро.

В Испании за несоблюдение требований власти – штраф от 100 евро до 30 тысяч евро.

В США, а именно в Нью-Йорке, за нарушение социальной дистанции заставляют заплатить штраф от 250 до 500 долларов.

Добавим, что самое жесткое наказание за несоблюдение ограничений во время карантина действуют в Китае – от 10 лет до пожизненного лишения свободы или смертная казнь.



Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала