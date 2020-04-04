Шмыгаль рассказал о жестких санкциях за нарушение карантина в мире
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в очередной раз подчеркнул, что карантин – это не каникулы. И напомнил, что нарушителям правил карантина во время эпидемии коронавируса грозит немалый штраф или лишение свободы.
Об этом премьер-министр написал в своем телеграмме.
Важно Мир на карантине: список ограничений и штрафов в разных странах
Он отметил, что за нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине предусмотрены:
- штраф от 17 до 51 тысячи гривен;
- или же до 3 лет лишение свободы.
Страны по всему миру вводят жесткие санкции за нарушение правил карантина, ведь речь идет не просто о болезни, говорится о тысячах человеческих жизней,
– подчеркнул Шмигаль.
Важно! По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили 1096 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек умерли, 23 – выздоровели.
Шмыгаль привел суммы штрафов, которые действуют в разных странах мира.
- Во Франции нарушителям самоизоляции грозит штраф до 3,7 тысячи евро или арест до 6 месяцев.
- В Чехии действует ограничение на свободное передвижение без надобности, а в столице тех, кто гуляет без защитной маски штрафуют на 800 евро.
- В Грузии действует практика принудительной госпитализации, а те, кто нарушает карантин, вынужден заплатить от 900 долларов штрафа.
- Жители Сингапура за нарушение самоизоляции могут заплатить до 10 тысяч долларов штрафа.
- Итальянцев за нарушение правил карантина также штрафуют на сумму до 3 тысяч евро.
- В Испании за несоблюдение требований власти – штраф от 100 евро до 30 тысяч евро.
- В США, а именно в Нью-Йорке, за нарушение социальной дистанции заставляют заплатить штраф от 250 до 500 долларов.
Добавим, что самое жесткое наказание за несоблюдение ограничений во время карантина действуют в Китае – от 10 лет до пожизненного лишения свободы или смертная казнь.
Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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