17:30
4 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      Шмыгаль рассказал о жестких санкциях за нарушение карантина в мире

      - Читати новину українською
      Шмыгаль рассказал о жестких санкциях за нарушение карантина в мире / Пресс-служба Кабмина

      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в очередной раз подчеркнул, что карантин – это не каникулы. И напомнил, что нарушителям правил карантина во время эпидемии коронавируса грозит немалый штраф или лишение свободы.

      Об этом премьер-министр написал в своем телеграмме.

      Важно Мир на карантине: список ограничений и штрафов в разных странах

      Он отметил, что за нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине предусмотрены:

      • штраф от 17 до 51 тысячи гривен;
      • или же до 3 лет лишение свободы.

      Страны по всему миру вводят жесткие санкции за нарушение правил карантина, ведь речь идет не просто о болезни, говорится о тысячах человеческих жизней,
      –  подчеркнул Шмигаль.

      Важно! По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили 1096 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек умерли, 23 – выздоровели.

      Шмыгаль привел суммы штрафов, которые действуют в разных странах мира.

      • Во Франции нарушителям самоизоляции грозит штраф до 3,7 тысячи евро или арест до 6 месяцев.
      • В Чехии действует ограничение на свободное передвижение без надобности, а в столице тех, кто гуляет без защитной маски штрафуют на 800 евро.
      • В Грузии действует практика принудительной госпитализации, а те, кто нарушает карантин, вынужден заплатить от 900 долларов штрафа.
      • Жители Сингапура за нарушение самоизоляции могут заплатить до 10 тысяч долларов штрафа.
      • Итальянцев за нарушение правил карантина также штрафуют на сумму до 3 тысяч евро.
      • В Испании за несоблюдение требований власти – штраф от 100 евро до 30 тысяч евро.
      • В США, а именно в Нью-Йорке, за нарушение социальной дистанции заставляют заплатить штраф от 250 до 500 долларов.

      Добавим, что самое жесткое наказание за несоблюдение ограничений во время карантина действуют в Китае – от 10 лет до пожизненного лишения свободы или смертная казнь.

      Суми штрафів за порушення карантину
      Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Деньги Карантин в Украине 2020 Новости Украины Здоровье Штрафы Денис Шмыгаль Доллар Евро Арест Санкции
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:00 Главные новости 3 апреля: в Украине ужесточили карантин, Зайцева и Дронов будут сидеть 10 лет
      Новини України 7747
      сегодня , 12:19 Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца
      Новини України 8135
      сегодня , 06:40 Жизнь в условиях карантина: как вести себя в очереди на кассе
      Новини України 8409
      сегодня , 10:38 От коронавируса в Украине умерли уже 28 человек: детали
      Лікування 25704
      сегодня , 07:20 Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкция
      Медицина 19019
      сегодня , 09:37 Война на Донбассе и коронавирус: как Россия будет действовать в условиях пандемии
      Новини України 8372
      сегодня , 07:35 Преодолеть COVID-19: как Южная Корея побеждает пандемию
      Статті 3636
      сегодня , 07:10 Путин, Макрон и последствия пандемии для Украины: интервью Андрея Шкиля
      Новини України 3513
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:00 Тимошенко в очередной раз расписалась в приверженности олигархам, на этот раз – Коломойскому
      Сергій Лещенко
      сегодня , 16:00 Коронавирус на оккупированных территориях: почему это угроза и для остальных Украины
      Дмитро Снєгирьов
      Залиште відгук