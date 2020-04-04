Шмигаль розповів про жорсткі санкції за порушення карантину у світі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вчергове підкреслив, що карантин – це не канікули. І нагадав, що порушникам правил карантину під час епідемії коронавірусу загрожує чималий штраф або позбавлення волі.

Про це прем'єр-міністр написав у своєму телеграмі.

Важливо Світ на карантині: список обмежень та штрафів в різних країнах

Він зазначив, що за порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні передбачені:

штраф від 17 до 51 тисячі гривень;

або ж до 3 років позбавлення волі на строк.

Країни по всьому світу запроваджують жорсткі санкції за порушення правил карантину, адже мова йде не просто про хворобу, мовиться про тисячі людських життів,

– наголосив Шмигаль.

Важливо! Станом на 4 квітня в Україні підтвердили 1096 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей померли, 23 – одужали.

Шмигаль навів суми штрафів, які діють у різних країнах світу.

У Франції порушникам самоізоляції загрожує штраф до 3,7 тисячі євро або арешт до 6 місяців.

порушникам самоізоляції загрожує штраф до 3,7 тисячі євро або арешт до 6 місяців. У Чехії діє обмеження на вільне пересування без потреби, а у столиці тих, хто гуляє без захисної маски штрафують на 800 євро.

діє обмеження на вільне пересування без потреби, а у столиці тих, хто гуляє без захисної маски штрафують на 800 євро. У Грузії діє практика примусової госпіталізації, а ті, хто порушує карантин, змушений заплатити від 900 доларів штрафу.

діє практика примусової госпіталізації, а ті, хто порушує карантин, змушений заплатити від 900 доларів штрафу. Мешканці Сингапуру за порушення самоізоляції можуть заплатити до 10 тисяч доларів штрафу.

за порушення самоізоляції можуть заплатити до 10 тисяч доларів штрафу. Італійців за порушення правил карантину також штрафують на суму до 3 тисяч євро.

за порушення правил карантину також штрафують на суму до 3 тисяч євро. В Іспанії за недотримання вимог влади – штраф від 100 євро до 30 тисяч євро.

за недотримання вимог влади – штраф від 100 євро до 30 тисяч євро. У США, а саме у Нью-Йорку, за порушення соціальної дистанції змушують заплатити штраф від 250 до 500 доларів.

Додамо, що найжорсткіше покарання за недотримання обмежень під час карантину діють у Китаї – від 10 років до довічного позбавлення волі, або смертна кара.



Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу