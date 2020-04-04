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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Шмигаль розповів про жорсткі санкції за порушення карантину у світі

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      Шмигаль розповів про жорсткі санкції за порушення карантину у світі / Пресслужба Кабміну

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вчергове підкреслив, що карантин – це не канікули. І нагадав, що порушникам правил карантину під час епідемії коронавірусу загрожує чималий штраф або позбавлення волі.

      Про це прем'єр-міністр написав у своєму телеграмі.

      Важливо Світ на карантині: список обмежень та штрафів в різних країнах

      Він зазначив, що за порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні передбачені:

      • штраф від 17 до 51 тисячі гривень;
      • або ж до 3 років позбавлення волі на строк.

      Країни по всьому світу запроваджують жорсткі санкції за порушення правил карантину, адже мова йде не просто про хворобу, мовиться про тисячі людських життів,
      – наголосив Шмигаль.

      Важливо! Станом на 4 квітня в Україні підтвердили 1096 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей померли, 23 – одужали.

      Шмигаль навів суми штрафів, які діють у різних країнах світу.

      • У Франції порушникам самоізоляції загрожує штраф до 3,7 тисячі євро або арешт до 6 місяців.
      • У Чехії діє обмеження на вільне пересування без потреби, а у столиці тих, хто гуляє без захисної маски штрафують на 800 євро.
      • У Грузії діє практика примусової госпіталізації, а ті, хто порушує карантин, змушений заплатити від 900 доларів штрафу.
      • Мешканці Сингапуру за порушення самоізоляції можуть заплатити до 10 тисяч доларів штрафу.
      • Італійців за порушення правил карантину також штрафують на суму до 3 тисяч євро.
      • В Іспанії за недотримання вимог влади – штраф від 100 євро до 30 тисяч євро.
      • У США, а саме у Нью-Йорку, за порушення соціальної дистанції змушують заплатити штраф від 250 до 500 доларів. 

      Додамо, що найжорсткіше покарання за недотримання обмежень під час карантину діють у Китаї – від 10 років до довічного позбавлення волі, або смертна кара.

      Суми штрафів за порушення карантину
      Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Долар Євро Коронавірус в Україні Арешт Санкції Карантин в Україні 2020 Денис Шмигаль Гроші Здоров'я Новини Здоров'я Новини України Штрафи
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