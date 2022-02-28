"Шо пацаны, танки заглохли": на Сумщине россияне бросили технику и отступают пешком, – видео
28 февраля 2022 , 17:37Читати новину українською
Источник:телеграм канал реальная война
На Сумщине оккупанты бросили технику и отходят от поселка пешком. Местные жители опубликовали видео.
Из села Подлипное, Сумской области российские военные покинули свою технику и на родину пешком идут.
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Что пацаны, танки заглохли?
– слышно на видео.
Украинцы не перестают удивлять своим мужеством.
Идут бл*ть на Москву своим ходом! Вы там хоть все свое забрали.
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