В результате схода лавины в российском Норильске погибли 3 человека, в том числе ребенок. Поисково-спасательные работы на месте чрезвычайного происшествия завершили.

О прекращении поисков на месте схода лавины в Норильске 8 января сообщает ТАСС, пишет 24 канал.

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Всех, кто в момент схода лавины находился в районе горнолыжной трассы, удалось найти. Поэтому спасатели решили больше не продолжать поиски.

Что известно о пострадавшем и погибших

первым нашли 14-летнего подростка, которого с обморожением госпитализировали в больницу;

чуть позже обнаружили тела 2 взрослых и малого ребенка. По данным правоохранительных органов, все они являются членами одной семьи.

Сход лавины в Норильске: основное

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске произошел сход лавины.

Сначала на месте работали более 200 человек и 18 единиц техники. Впоследствии туда направили дополнительные силы и средства: 30 спасателей и 7 единиц техники.

Поисковые работы осложняла температура в -23 градуса и метель.

Из-за схода лавины начала проверку прокуратура Красноярского края.

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