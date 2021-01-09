У результаті сходження лавини у російську Норильську загинули 3 людей, зокрема дитина. Пошуково-рятувальні роботи на місці надзвичайної події завершили.

Про припинення пошуків на місці сходження лавини в Норильську 8 січня повідомляє ТАСС, пише 24 канал.

Дізнайтеся більше Сходження лавини в Норильську: що відомо про жертв і потерпілих – фото, відео

Усіх, хто в момент сходження лавини перебував у районі гірськолижної траси, вдалося знайти. Тому рятувальники вирішили більше не продовжувати пошуки.

Що відомо про постраждалого та загиблих

першим знайшли 14-річного підлітка, якого з обмороженням госпіталізували до лікарні;

трохи пізніше виявили тіла 2 дорослих та малої дитини. За даними правоохоронних органів, всі вони є членами однієї сім'ї.

Сходження лавини у Норильську: основне

Ввечері 8 січня в районі гірськолижного комплексу "Гора окрема" в Норильську сталося сходження лавини.

Спочатку на місці працювали понад 200 людей і 18 одиниць техніки. Згодом туди скерували додаткові сили та засоби: 30 рятувальників і 7 одиниць техніки.

Пошукові роботи ускладнювала температура у -23 градуси та хуртовина.

Через сходження лавини розпочала перевірку прокуратура Красноярського краю.

Дивіться відео та фото з місця сходження лавини в Норильську