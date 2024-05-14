Согласно предварительной информации российских СМИ, поезд сошел с рельсов “из-за вмешательства посторонних лиц”, информирует 24 Канал.

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Что известно

В российских СМИ отметили, что авария произошла около часа ночи в районе станции Котлубань. Пострадавших нет, а на месте работают оперативные службы.

Согласно данным, которые они публикуют, в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого топливо разлилось и загорелась трава.

Там заявили, что в целом с рельсов сошли 9 вагонов поезда. Сейчас пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось.



В Волгоградской области России сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд / Фото российские СМИ

Между тем, очевидцы поделились кадрами того, как выглядит сейчас этот грузовой поезд.

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