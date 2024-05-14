Відповідно до попередньої інформації російських ЗМІ, поїзд зійшов з рейок "через втручання сторонніх осіб", інформує 24 Канал.

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Що відомо

В російських ЗМІ зазначили, що аварія сталася близько першої години ночі в районі станції Котлубань. Постраждалих немає, а на місці працюють оперативні служби.

Відповідно до даних, які вони публікують, внаслідок атаки дрона загорілися два вагони з паливом. За попередніми даними, одна цистерна вибухнула. Після цього паливо розлилося і загорілася трава.

Там заявили, що загалом з рейок зійшли 9 вагонів поїзда. Наразі пожежу локалізовано, але повністю її загасити поки що не вдалося.



У Волгоградській області Росії зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг / Фото російські ЗМІ

Тим часом, очевидці поділилися кадрами того, як виглядає наразі цей вантажний потяг.

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