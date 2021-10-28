Уже к 10:00 утра железнодорожники пообещали разобраться с аварийной ситуацией и открыть замедленное движение по участку.

Недавно На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину

Задержка в движении поездов – от 2 до 6 часов

Однако задержек в графиках движения поездов не миновать. На 6 часов задерживается поезд №105 Киев – Одесса.

Задержка до 5 часов у поездов:

  • №41 Днепр – Трускавец;
  • №771 Киев – Хмельницкий;
  • №110 Львов – Херсон.

Задержка до 4 часов у поездов:

  • №769 Киев – Каменец-Подольский;
  • №357 Киев – Рахов;
  • №763 Киев – Одесса;
  • №747 Киев – Львов;
  • №145 Киев – Измаил;
  • №82 Ужгород – Киев;
  • №22 Трускавец – Харьков;
  • №138 Хмельницкий – Лисичанск;
  • №49 Киев – Трускавец;
  • №41 Трускавец – Днепр;
  • №50 Трускавец – Киев;
  • №770 Каменец-Подольский – Киев;
  • №14/114 Чоп, Солотвино – Киев;
  • №30 Ужгород – Киев;
  • №70/69 Мариуполь – Львов;
  • №69/70 Львов – Мариуполь;
  • №145 Измаил – Киев;
  • №772 Хмельницкий – Киев;
  • №134 Рахов – Николаев;
  • №88 Ковель – Новоалексеевка;
  • №771 Киев – Хмельницкий;
  • №139 Киев – Каменец-Подольский;
  • №715 Киев – Перемышль.

Авария произошла возле села Черногрудка

По информации СМИ, авария произошла возле поселка Черногрудка. С рельсов сошли 10 порожних вагонов. К тому же были нарушены габариты двух путей.

Читайте также Котята и крысы: Бех-Романчук рассказала о "жаркой" ночи в поезде "Укрзализныци"

Отметим, что в сентябре аварийная ситуация возникла на Буковине. Там под железнодорожным полотном образовалась пропасть. Последствия ликвидировали не с первого раза, однако пока запустили по этому маршруту только грузовые поезда.