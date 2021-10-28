Вже до 10:00 ранку залізничники пообіцяли розібратись з аварійною ситуацією та відкрити уповільнений рух ділянкою.
Нещодавно На Львівщині потяг на смерть збив чоловіка
Затримка у русі потягів – від 2 до 6 годин
Проте без затримок у графіках руху потягів не обійдеться. На 6 годин затримується потяг №105 Київ – Одеса.
Затримка до 5 годин у поїздів:
- №41 Дніпро – Трускавець;
- №771 Київ – Хмельницький;
- №110 Львів – Херсон.
Затримка до 4 годин у поїздів:
- №769 Київ – Кам'янець-Подільський;
- №357 Київ – Рахів;
- №763 Київ – Одеса;
- №747 Київ – Львів;
- №145 Київ – Ізмаїл;
- №82 Ужгород – Київ;
- №22 Трускавець – Харків;
- №138 Хмельницький – Лисичанськ;
- №49 Київ – Трускавець;
- №41 Трускавець – Дніпро;
- №50 Трускавець – Київ;
- №770 Кам'янець-Подільський – Київ;
- №14/114 Чоп, Солотвино – Київ;
- №30 Ужгород – Київ;
- №70/69 Маріуполь – Львів;
- №69/70 Львів – Маріуполь;
- №145 Ізмаїл – Київ;
- №772 Хмельницький – Київ;
- №134 Рахів – Миколаїв;
- №88 Ковель – Новоолексіївка;
- №771 Київ – Хмельницький;
- №139 Київ – Кам'янець-Подільський;
- №715 Київ – Перемишль.
Аварія сталась біля села Чорногрудка
За інформацією ЗМІ, аварія сталась біля селища Чорногрудка. З рейок зійшли 10 порожніх вагонів. До того ж було порушено габарити двох колій.
Читайте також Кошенята та щури: Бех-Романчук розповіла про "жарку" ніч у поїзді "Укрзалізниці"
Зазначимо, що у вересні аварійна ситуація виникла на Буковині. Там під залізничним полотном утворилось провалля. Наслідки ліквідували не з першого разу, проте наразі запустили цим маршрутом лише вантажні потяги.