Вже до 10:00 ранку залізничники пообіцяли розібратись з аварійною ситуацією та відкрити уповільнений рух ділянкою.

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Затримка у русі потягів – від 2 до 6 годин

Проте без затримок у графіках руху потягів не обійдеться. На 6 годин затримується потяг №105 Київ – Одеса.

Затримка до 5 годин у поїздів:

№41 Дніпро – Трускавець;

№771 Київ – Хмельницький;

№110 Львів – Херсон.

Затримка до 4 годин у поїздів:

№769 Київ – Кам'янець-Подільський;

№357 Київ – Рахів;

№763 Київ – Одеса;

№747 Київ – Львів;

№145 Київ – Ізмаїл;

№82 Ужгород – Київ;

№22 Трускавець – Харків;

№138 Хмельницький – Лисичанськ;

№49 Київ – Трускавець;

№41 Трускавець – Дніпро;

№50 Трускавець – Київ;

№770 Кам'янець-Подільський – Київ;

№14/114 Чоп, Солотвино – Київ;

№30 Ужгород – Київ;

№70/69 Маріуполь – Львів;

№69/70 Львів – Маріуполь;

№145 Ізмаїл – Київ;

№772 Хмельницький – Київ;

№134 Рахів – Миколаїв;

№88 Ковель – Новоолексіївка;

№771 Київ – Хмельницький;

№139 Київ – Кам'янець-Подільський;

№715 Київ – Перемишль.

Зверніть увагу! Поїзд №81 Київ – Ужгород затримується на 2 години.

Аварія сталась біля села Чорногрудка

За інформацією ЗМІ, аварія сталась біля селища Чорногрудка. З рейок зійшли 10 порожніх вагонів. До того ж було порушено габарити двох колій.

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Зазначимо, що у вересні аварійна ситуація виникла на Буковині. Там під залізничним полотном утворилось провалля. Наслідки ліквідували не з першого разу, проте наразі запустили цим маршрутом лише вантажні потяги.