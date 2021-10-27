В Укрзалізниці наразі не розповідають, чи є постраждалі. ЗМІ пишуть, що аварія сталась біля селища Чорногрудка.

До речі Укрзалізниця знову запускає рейси з Києва до Варшави

За інформацією "34 канал", з рейок зійшли 10 порожніх вантажних вагонів. Крім того, порушено габарити двох колій.

Який потяг затримується

Через інцидент потяг №764 "Одеса – Київ" курсує зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень. Він затримається орієнтовно на 4 години.

Про затримки інших рейсів обіцяють повідомляти додатково.

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