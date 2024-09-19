Эти страны передают России баллистические ракеты, снаряды и другое вооружение. Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что такая помощь существенно влияет на ход событий на Донецком направлении.

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Для чего Шойгу нужен Путину

Запад видит, что Россия получает помощь от так называемых "союзников", но достаточно спокойно на это реагирует. Кроме этого, визит в Сирию и КНДР стал своеобразным возвращением для Сергея Шойгу.

Он немного пришел в себя. Я так понимаю, Путин вернулся к концепции шаманизма, то есть они с шаманами периодически встречаются, а организатором этого процесса является Шойгу,

– сказал Михаил Подоляк.

Вероятно, Шойгу гарантировали, что он не будет нести ответственность за огромную коррупцию в своем окружении. Напомним, что в России арестовали более 12 генералов, которые имели тесные связи с Шойгу.

Поэтому он успокоился и начинает работать над пополнением своего кармана. Это очень неплохо,

– добавил Подоляк.

Действительно ли существует теория "шаминизма"

По словам Подоляка, российский диктатор уже более 15 лет пользуется помощью различных шаманов, старцев, мистиков. Это объясняет, почему Путин живет в столь иллюзорном потустороннем мире.

Почему он себя так ведет? Это же человек, который не имеет базовых знаний, не имеет базового интеллекта, и свою интуицию, я с сарказмом говорю, строит именно на этих архаичных конструкторах: шаманических, зоофилических, старообрядческих. И это уже не теория, а практика,

– отметил советник председателя ОПУ.

Я это говорю с иронией, потому что это не имеет существенного влияния. Но когда мы говорим о Шойгу, то должны не забывать именно об этой составляющей. О том, что он занимается организацией такого странного потустороннего мира для Путина.